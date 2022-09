CAPTEI: A dica é conferir a primeira Festa do Mano

A dica foi: uma festa de encontros e reencontros para ouvir as músicas que fizeram os amigos dançarem muito nos anos 80 e 90. Dancing Night!

Legenda: Festa do Mano Foto: LC Moreira

A ideia surgiu do cara mais simpático, animado e que adora dar dicas da cidade: Germano. Mais conhecido como Mano. Arquiteto. Arquitetou tudo!

Lembrou dos tempos do Éden e do Via Paris. Encontrou o La Casa. Drinks e comidas incluídas no valor da pulseira, do jeito que os convidados gostam. Manobrista na porta. Conforto e segurança.

Legenda: Juliana Barreto e banda Foto: LC Moreira

Do lado de dentro, o ringue era a pista de dança. No palco, Juliana Barreto e banda De Morr.

Legenda: Banda De Morr Foto: LC Moreira

A turma chegava animada para a festa mais badalada da última sexta, 02, que deixou registros da energia maravilhosa e um gostinho de quero mais.

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Micheline Camarço e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Quem foi, entende a energia vibrante que estava naquela festa. Quem não foi, o Mano é mano e já deu a dica que vem mais festa boa em breve!

Olha só as fotos que o LC Moreira captou!

