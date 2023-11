CAPTEI: A abertura do 33º Cine Ceará no Cineteatro São Luiz

O lugar não poderia ser outro: o Cineteatro São Luiz. O luxuoso cinema no Centro de Fortaleza é a cara de um dos mais tradicionais festivais brasileiros dedicados à sétima arte. Claro que estamos falando do Cine Ceará. Capitaneado pelos cineastas Wolney Oliveira e Margarita Hernández, o evento chegou a sua 33ª edição trazendo, em primeira mão, o melhor do cinema ibero-americano.

Legenda: Tiago Santana, Walter Carvalho e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

A noite de abertura contou com personalidades do cinema, da cultura, críticos e, claro, muitos cinéfilos. A abertura aconteceu no São Luiz, em noite de homenagens e encontro com grandes nomes do audiovisual.

LC Moreira mostra pra gente quem passou por lá!

Legenda: Walter Carvalho, Patrícia Pillar, George Moura e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Íris Sodré, Maurício Xavier e Margarida Hernandez Foto: LC Moreira

Legenda: Barbara Cariri, Beth Jaguaribe e Ticiana Lima Foto: Rogério Resende/Divulgação

Legenda: Luiza Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Santana, Custódio Almeida e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Beta Fiúza e Luiz Fernando Foto: LC Moreira

Legenda: Deodato Ramalho e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Custódio Almeida e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Maninha Moraes e Sandro Goveia Foto: LC Moreira

Legenda: George Moura e Patrícia Pillar Foto: LC Moreira

Legenda: Sillas de Paula e Wolney Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Elpídio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina e Pedro Henrique Lima e Nicole Nascer Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Gurgel e Sônia Lage Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Maninha Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Allan Gonzales e Lola Amores Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Santana, Walter Carvalho e José Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Bozzo e Priscilli Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Patrícia Pillar Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Barros e Grazi Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Sales Foto: LC Moreira