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CAPTEI: 80 anos e os bastidores da noite histórica de Beto Studart

Entre homenagens da família e uma fala profunda sobre a vida, Beto Studart entregou uma noite de significado raro para a alta sociedade

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 18:10)
Jeritza Gurgel
Legenda: 80 anos BS
Foto: LC Moreira

A noite de sexta-feira, 08, fez um check no calendário afetivo da alta sociedade cearense.

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Sabe aquelas noites que não terminam quando as luzes se apagam? Permanecem? Pois é...foi exatamente assim a celebração dos 80 anos do empresário Beto Studart, presidente do Grupo BSPAR.

Legenda: Beto Studart, Ruy do Ceará e Edgar Gadelha
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart, Onélia e Camilo Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart, Joyce e Cid Marconi
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Zena Targino, Ana Maria e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Puzli - Gerenciadora de Convidados
Foto: Puzli

Pelo La Maison Coliseu, aproximadamente 1.100 convidados (fonte Puzli - a gerenciadora de convidados de muita eficiência...posso assegurar) em uma atmosfera de prestígio, emoção e inteligência afetiva. A sensação era de sentir que o mundo tinha "16 pessoas, 3 marcianos e a polícia" - um jargão que adoro citar para referir a um lugar com pessoas conhecidas e que temos alguma conexão. Perfeito!

Legenda: Distak Eventos
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Fernando Travessoni
Foto: LC Moreira

O cerimonial teve assinatura de Destak Eventos e Fernando Travessoni. Tudo organizado, leve, plástico e com barulhinho de drones registrando os grandes momentos.

Legenda: Decoração Gil Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Gil Santos, Beto e Ana Maria Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Gil Santos com Bolo da Cacau 2 You
Foto: LC Moreira

A decoração de Gil Santos era sofisticadamente fluida que, poeticamente, em suas transparências e desenho, trouxeram, pelo menos para mim que observo tu-do, a sensação de ondas e trajetos. De significadoUma noite de muito luxo. Luxo no significado. Luxo na presença. 

Legenda: Beto e Ana Maria Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Família
Foto: LC Moreira

Ao lado da companheira Ana, dos filhos, dos netos e dos amigos de décadas e de gerações, BS viveu uma celebração atravessada por homenagens que tocaram o salão inteiro.

Legenda: Lara Roveri
Foto: LC Moreira

Lara Roveri conduziu a trajetória do aniversariante costurando memórias e versos de Gilberto Gil. Coisa de quem sabe fazer escritos e ritos. Palmas!

Legenda: Beto e Giovana Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Studart
Foto: LC Moreira

 Depois, acompanhado da caçula Giovana Studart, ouviu da filha alguns hits interpretados lindamente através da voz delicada e afinada. Impossível de passar ilesa.

Mas o ápice foi a fala do prestigiado aniversariante. Sem blindagem social. Apenas humanidade. Ao refletir sobre o tempo, saúde, afetos e permanências, Beto entregou algo raro em tempos tão apressados: profundidade. Posso afirmar, por aqui, que ouvi atentamente e fiquei bem reflexiva sobre as lições narradas e aprendidas do aniversariante. O tempo, realmente, é quem conta a história...

Legenda: Beto Studart
Foto: LC Moreira

“para atravessar o tempo tem que ter consentimento para que nos atravesse também um diálogo franco e aberto. Durante parte da minha existência, imaginei o tempo como algo que corria lá na frente. Entendia que precisava alcançar como se existisse mais adiante um ponto capaz de alcançar e justificar tudo. Mas não! Compreendi, com serenidade, que embora, vez ou outra, pareça uma eternidade, ela não está a minha frente, mas ao meu lado”.  
Beto Studart
Aniversariante e presidente do Grupo BS Par

Foi elegante de verdade. Foi sobre saber habitar no tempo.

Aplaudi de pé!

Legenda: Orquestra
Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra
Foto: LC Moreira

Quanto aos repertório da noite, a Orquestra Maestro Isaías abriu a sequência musical imprimindo elegância clássica ao salão, enquanto Giovana Bezerra confirmou seu talento ascendente com um repertório chique, contemporâneo e uma presença leve daquelas que conquistam sem esforço. Na sequência, Juarez Junior.

Legenda: Gilberto Gil
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Beto Studart
Foto: LC Moreira

Depois, subindo no palco, Gilberto Gil. Brasilidade e propósito. Uma setlist escolhida a dedo, sofisticada na medida e sem excessos. Resultado? Um briefing que celebra a autenticidade e converte em plateia que não sai e nem saiu da frente do palco.

Legenda: Vívian Fernandez
Foto: LC Moreira

Encerrando em clima de celebração máxima, Vívian Fernandez levou energia e descontração.

Legenda: LC Moreira e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Nos mais, só conferindo as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Giovana, Beto e Ana Maria Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia, Beto e Giovana Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria, Rebecca, Beto e Patrícia Studart e Josmário Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael, Letícia e Deda Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart - Deda & família
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Vale, Ana Maria Studart, Cláudia vale, Beto Studart e Cláudio Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santos e Karina Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santos, Beto, Ana Maria, Karina, Gabriel e João Studart e Fernanda do Ceará Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Vale, Ana Maria Studart e Cláudia Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy e Carol do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio, Iracema e Paulo Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Paola, Zena, Cláudio e Letícia Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão, Renata e Cláudio Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Beatriz Alcântara
Foto: LC Moreira

Legenda: Tissiana, Beto e Ana Maria Studart e Daniel Sidrim
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Taís Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Emília Buarque, Michelinne e Edilson Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio e Helena Serpa
Foto: LC Moreira

Legenda: Érick Picanço e Ruy do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Agostinho e Rosemeire Alcântara
Foto: LC Moreira

Legenda: Iratuã Freitas, Jeritza Gurgel e Giacomo Brayner
Foto: LC Moreira

Legenda: Alciléa Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Gurjão e Tida Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída Dias e Flávio Furtado
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Furtado, Gaída Dias, Mayara e Homero Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Edson Ferreira Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Pinho, Natália, Rosangela e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio e Sâmea Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart, Marília Fiúza e Maurício Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Américo e Marizete Picanço
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Miranda, Fernando Férrer e Cristina Miranda
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Heltor Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Montenegro, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Joãozinho Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart e Wilson Loureiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia e Ladislau Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredinho e Terezinha Costa, Ana Maria e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia e Nelson Montenegro
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Mesquita, Carlos Moraes e Bill Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota e Mariana Marinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart, Sandra e Chico esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Auricélio Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart e Freitas Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília, Rebecca e Giovana Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise e João Ricardo Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Vale, Ivan Bezerra e Cid Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Giovana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston e Ellen Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana do Ceará, Beto e Ana Maria Studart e Guedes do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo e Alessandra Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Arnoldo e Cláudia Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Aurilinisli e José Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson e Myrela Cecchini, Ana Maria e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Barros Neto e Andréa Prudente
Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana e Cláudia Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Novaes, Teté Vieira Lino e Inês Villaventura
Foto: LC Moreira

Legenda: Berna Gurgel e Socorro França
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Targino, Roberto Sérgio e Clóvis Mapurunga
Foto: LC Moreira

Legenda: Bernadete e José Augusto Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Nogueira, Carmen Ragel, Ernesto Saboia e Talyzie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca e Marcelo Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Marcelo Pinheiro, Ana Maria e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio e Ana Vládia Sales
Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Fiúza e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Giácomo Brayner, Ana Maria e Beto Studart e Iratuã Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: César e Inês Cals
Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie Mihaliuc, Beto Studart e Flávio Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho e Cristina Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Marciane Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Amanda Queiroz, Ana Maria e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Nestor Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Aguiar, Beto Studart e Sérgio Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis e Jussara Mapurunga
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana e Lucinho Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Danniela e Régis Medeiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Alódia Guimarães e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: David e Patriciana Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Duboc e Julio Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Pontes, Marcos Novaes e Glice Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Queiroz e Fernando Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston Araújo, Lauro Fiúza Neto, Victor Lima, Flávio Studart, Joaquim Araújo e Eduardo Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson e Michelinne Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol do Ceará, Luciana Perdigão Matos, Maria Helena Bezerra e Sabrina Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Campos, Jeritza Gurgel, Carol do Ceará, Manu Romcy e Maria Tereza Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa e Totonho Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Chico e Mariana Marinho, Valéria, Cândido e Lia Quinderé e Ciro Tomaz
Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista e Luiz Gastão Bittencourt
Foto: LC Moreira

Legenda: Darci Cavalcante, Marcelo Meireles, Marco e Ana Maria Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Esnesto Saboia e Talyzie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Frota, Mano Alencar, Deda Studart e Cláudio Vale
Foto: Captei

Legenda: Eulálio Costa e Sandra Claudino
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Queiroz, Marciane Holanda e Carolina Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Fernandes e Luiz Henrique
Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson e Michelinne Pinheiro, Nanete Castelo Branco e Leonardo Pimentel
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pessoa e Ésio de Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Érika Lima, Roberto Pessoa e George Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Teresa Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Eulálio Costa, Edgar Gadelha, Ricardo Cavalcante e Marco Tavares
Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo e Heloísa de Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Fãíco, Ítala e Aílza Ventura
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio e Ana Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio e Gláucia Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Guto Almeida, Alexandre Pereira, Mônica Franco, Liliane Meira, Annelise e João Ricardo Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Guedes e Georgiana do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Ignês, Marcelo e Regina Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Silva Junior e Regina Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Soares, Camila Militão, Ana e Joãozinho Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Guto Almeida e Mônica Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Joãozinho Fiúza, Ricardo Cavalcante e Francisco Ventura
Foto: LC Moreira

Legenda: Honório e Carla Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Vieira, Maira Silva, Eveline Fijita e Roberta Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Afrânio Plutarco
Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco, Daniele Pessoa e Paulo Marcelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Irecema do Vale e Ítala Ventura
Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura, Camilo e Onélia Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara e Fábio Albuquerque, João e Natália Fiúza, Camila Militão e Igor Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara e Fábio Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Felipe Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara e Fábio Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Lícia Studart, Renata Santiago e Rômulo Lavor
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Frota e Celina Castro Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: José e Tatiana Teofilo, Talyzie Mihaliuc, Ernesto Saboia, Talynie Mihaliuc e Flávio Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo e Clarisse Tadaka
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia, Zena e Cláudio Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: João e Socorro Rabelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Louro, Fernando e Marinalva Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Jaime e Mércia de Paula Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Simão, Rafaella Aguiar, Mikaelly da Silva e Ronaldo Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Lene Osterno
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Perdigão Matos, Maria Helena Bezerra e Sabrina Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Letícia Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Mana, manuel e Mariana Holanda
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Legenda: Kamila Cavalcante e Célio Gurgel Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Jacó, Catarina Brasil, Michelinne e Edilson Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro e Helena Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Carla Matos, Sara e Yuri Torquato
Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Neto e Patrícia Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira, Suyane Studart e Taís Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Jeritza Gurgel
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Legenda: Onélia e Camilo Santana, Ernesto Saboia e Talyzie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Targino e Rebecca Alcântara
Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Ricardo Cavalcante, Xande Negrão e Marco Tavares
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Legenda: Lisandro e Eveline Fujita
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Legenda: Manu Romcy e Jeritza Gurgel
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Legenda: Luiza Diógenes e Cristiano Maia
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Legenda: Maninho Brígido e Nelídia Jereissati
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Legenda: Zélia, Marcelo e Rafaela Bonfim e Alan Roberto
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Legenda: Luciana Goyana
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Legenda: Luciana e Ricardo Cavalcante
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Legenda: Magno e Marília Câmara
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Legenda: Paulinho Monteiro, Vitória e Cláudio Philomeno
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Legenda: Luiz Carlos e Amanda Queiroz
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Legenda: Luiz Carlos e Flávia Castelo
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Legenda: Mikaelle e Severino Ramalho Neto
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Legenda: Paulo e Rita Cruz, Antônio e Ana Maria dos Santos
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Legenda: Pedro Alfredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Laura Filizola
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Legenda: Pio Rodrigues e Stelle Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Rocha, João Vicente e Jocielton Aquino
Foto: LC Moreira

Legenda: Monique e Ernani Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Odimar Feitosa e Francisco Ventura
Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Targino e João Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Iracema do Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Firmo de Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Dias de Sousa, Jeritza Gurgel e Andréa Campos
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé e Ana Maria do Egito
Foto: LC Moreira

Legenda: Moacir e Camila Sá
Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Brito e Fernando Hélio
Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Parente e Lina Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Tida, Júlia e Sarihnha Philomeno
Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Cordeiro e David Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Roseane Medeiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Meire Saraiva e Sampaio Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera, Heitor Férrer e Manuel Linhares
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela e André Liebmann
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Mônica Fontenelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André e Mariana Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Antunes e Márcia Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Walter e Soraya Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Waldyr e Helena Diogo
Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian Fermanian e Fátima Duarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Pinto, Maira Silva, Suyane Studart, Eveline Fujita e Roberta Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Zé Pinto Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Adalberto Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Studart e Daniel Sidrim
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Sabrina Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart e Tânia Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Denise Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Barbosa e Vívian Simões
Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Picanço e Paulo Angelim
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Viviane Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Gina Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano e Ana Luiza Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Família
Foto: LC Moreira

 

 

 