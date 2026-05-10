CAPTEI: 80 anos e os bastidores da noite histórica de Beto Studart

A noite de sexta-feira, 08, fez um
no calendário afetivo da alta sociedade cearense. check
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Aniversário de Beto Studart
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Sabe aquelas noites que não terminam quando as luzes se apagam? Permanecem? Pois é...foi exatamente assim a celebração dos
80 anos do empresário Beto Studart, presidente do Grupo BSPAR.
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Beto Studart, Ruy do Ceará e Edgar Gadelha
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Beto e Ana Maria Studart, Onélia e Camilo Santana
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Ana Maria e Beto Studart, Joyce e Cid Marconi
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Cláudio e Zena Targino, Ana Maria e Beto Studart
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Puzli - Gerenciadora de Convidados
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Puzli
Pelo
La Maison Coliseu, aproximadamente 1.100 convidados ( fonte Puzli - a gerenciadora de convidados de muita eficiência...posso assegurar) em uma atmosfera de prestígio, emoção e inteligência afetiva. A sensação era de sentir que o mundo tinha "16 pessoas, 3 marcianos e a polícia" - um jargão que adoro citar para referir a um lugar com pessoas conhecidas e que temos alguma conexão. Perfeito!
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Distak Eventos
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Márcia e Fernando Travessoni
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O cerimonial teve assinatura de
Destak Eventos e Fernando Travessoni. Tudo organizado, leve, plástico e com barulhinho de drones registrando os grandes momentos.
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Decoração Gil Santos
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Gil Santos, Beto e Ana Maria Studart
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Decoração Gil Santos com Bolo da Cacau 2 You
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A
decoração de Gil Santos era sofisticadamente fluida que, poeticamente, em suas transparências e desenho, trouxeram, pelo menos para mim que observo tu-do, a sensação de ondas e trajetos. De significado . Uma noite de muito luxo. Luxo no significado. Luxo na presença.
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Beto e Ana Maria Studart
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Beto Studart e Família
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Ao lado da companheira Ana, dos filhos, dos netos e dos amigos de décadas e de gerações,
BS viveu uma celebração atravessada por homenagens que tocaram o salão inteiro.
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Lara Roveri
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Lara Roveri conduziu a trajetória do aniversariante costurando memórias e versos de Gilberto Gil. Coisa de quem sabe fazer escritos e ritos. Palmas!
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Beto e Giovana Studart
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Giovana Studart
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Depois, acompanhado da caçula
Giovana Studart, ouviu da filha alguns interpretados lindamente através da voz delicada e afinada. hits Impossível de passar ilesa.
Mas o
ápice foi a fala do prestigiado aniversariante. Sem blindagem social. Apenas humanidade. Ao refletir sobre o tempo, saúde, afetos e permanências, Beto entregou algo raro em tempos tão apressados: profundidade. Posso afirmar, por aqui, que ouvi atentamente e fiquei bem reflexiva sobre as lições narradas e aprendidas do aniversariante. O tempo, realmente, é quem conta a história...
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Beto Studart
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“para atravessar o tempo tem que ter consentimento para que nos atravesse também um diálogo franco e aberto. Durante parte da minha existência, imaginei o tempo como algo que corria lá na frente. Entendia que precisava alcançar como se existisse mais adiante um ponto capaz de alcançar e justificar tudo. Mas não! Compreendi, com serenidade, que embora, vez ou outra, pareça uma eternidade, ela não está a minha frente, mas ao meu lado”.
Foi elegante de verdade. Foi sobre saber habitar no tempo.
Aplaudi de pé!
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Orquestra
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Giovana Bezerra
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Quanto aos repertório da noite, a
Orquestra Maestro Isaías abriu a sequência musical imprimindo elegância clássica ao salão, enquanto Giovana Bezerra confirmou seu talento ascendente com um repertório chique, contemporâneo e uma presença leve daquelas que conquistam sem esforço. Na sequência, Juarez Junior.
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Gilberto Gil
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Aniversário Beto Studart
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Depois, subindo no palco,
Gilberto Gil. Brasilidade e propósito. Uma escolhida a dedo, sofisticada na medida e sem excessos. Resultado? Um briefing que celebra a autenticidade e converte em plateia que não sai e nem saiu da frente do palco. setlist
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Vívian Fernandez
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Encerrando em clima de celebração máxima,
Vívian Fernandez levou energia e descontração.
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LC Moreira e Beto Studart
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Nos mais, só conferindo as fotos da movimentação social através dos registros captados por
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Giovana, Beto e Ana Maria Studart
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Patrícia, Beto e Giovana Studart
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Ana Maria, Rebecca, Beto e Patrícia Studart e Josmário Cordeiro
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Aniversário de Beto Studart
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Rafael, Letícia e Deda Studart
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Aniversário de Beto Studart - Deda & família
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Renata Vale, Ana Maria Studart, Cláudia vale, Beto Studart e Cláudio Vale
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Renata Santos e Karina Studart
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Renata Santos, Beto, Ana Maria, Karina, Gabriel e João Studart e Fernanda do Ceará Studart
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Renata Vale, Ana Maria Studart e Cláudia Vale
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Ruy e Carol do Ceará
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Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
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Cláudio, Iracema e Paulo Vale
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Paola, Zena, Cláudio e Letícia Targino
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Cristiane e Evandro Leitão
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Hélio e Christiane Leitão, Renata e Cláudio Vale
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Lúcio e Beatriz Alcântara
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Tissiana, Beto e Ana Maria Studart e Daniel Sidrim
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Adriano e Taís Pinto
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Sérgio Resende, Emília Buarque, Michelinne e Edilson Pinheiro
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Egídio e Helena Serpa
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Érick Picanço e Ruy do Ceará
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Agostinho e Rosemeire Alcântara
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Iratuã Freitas, Jeritza Gurgel e Giacomo Brayner
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Alciléa Vieira
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Alfredo Gurjão e Tida Philomeno
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Gaída Dias e Flávio Furtado
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Flávio Furtado, Gaída Dias, Mayara e Homero Silva
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Patrícia e Edson Ferreira Junior
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Augusto Pinho, Natália, Rosangela e Ricardo Cavalcante
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Amarílio e Sâmea Cavalcante
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Ana Maria e Beto Studart, Marília Fiúza e Maurício Targino
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Américo e Marizete Picanço
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Adriana Miranda, Fernando Férrer e Cristina Miranda
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Ana e Heltor Studart
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Ana Lúcia Montenegro, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
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Ana e Joãozinho Fiúza
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Ana Maria e Beto Studart e Wilson Loureiro
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Ana Lúcia e Ladislau Nogueira
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Alfredinho e Terezinha Costa, Ana Maria e Beto Studart
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Ana Lúcia e Nelson Montenegro
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Carla Mesquita, Carlos Moraes e Bill Farias
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Ana Lúcia Mota e Mariana Marinho
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Ana Maria e Beto Studart, Sandra e Chico esteves
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Ana Maria e Auricélio Parente
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Aniversário de Beto Studart
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Aniversário de Beto Studart
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Beto e Ana Maria Studart e Freitas Cordeiro
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Aniversário de Beto Studart
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Cecília, Rebecca e Giovana Studart
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Annelise e João Ricardo Franco
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Cláudio Vale, Ivan Bezerra e Cid Holanda
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Aristênio e Ana Cláudia Canamary
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Beto Studart e Giovana Bezerra
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Ariston e Ellen Araújo
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Georgiana do Ceará, Beto e Ana Maria Studart e Guedes do Ceará
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Arnaldo e Alessandra Santos
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Carlos Prado e Beto Studart
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Arnoldo e Cláudia Studart
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Élcio Batista e Beto Studart
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Aurilinisli e José Vieira
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Gerson e Myrela Cecchini, Ana Maria e Beto Studart
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Barros Neto e Andréa Prudente
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Giovana e Cláudia Vale
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Andréa Novaes, Teté Vieira Lino e Inês Villaventura
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Berna Gurgel e Socorro França
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Cláudio Targino, Roberto Sérgio e Clóvis Mapurunga
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Bernadete e José Augusto Bezerra
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Adriano Nogueira, Carmen Ragel, Ernesto Saboia e Talyzie Mihaliuc
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Bianca e Marcelo Franco
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Renata e Marcelo Pinheiro, Ana Maria e Beto Studart
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Cassio e Ana Vládia Sales
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Regina Fiúza e Beto Studart
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Giácomo Brayner, Ana Maria e Beto Studart e Iratuã Freitas
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César e Inês Cals
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Talynie Mihaliuc, Beto Studart e Flávio Menezes
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Chiquinho e Cristina Aragão
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Aniversário de Beto Studart
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Cid e Marciane Holanda
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Luiz Carlos e Amanda Queiroz, Ana Maria e Beto Studart
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Claudiane Borges e Nestor Silva
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Mônica Aguiar, Beto Studart e Sérgio Aguiar
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Clóvis e Jussara Mapurunga
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Aniversário de Beto Studart
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Cristiana e Lucinho Carneiro
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Aniversário de Beto Studart
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Danniela e Régis Medeiros
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Sérgio e Alódia Guimarães e Beto Studart
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David e Patriciana Rodrigues
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Aniversário de Beto Studart
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Débora Duboc e Julio Gurgel
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Natália Pontes, Marcos Novaes e Glice Parente
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Débora Queiroz e Fernando Franco
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Ariston Araújo, Lauro Fiúza Neto, Victor Lima, Flávio Studart, Joaquim Araújo e Eduardo Rolim
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Edilson e Michelinne Pinheiro
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Carol do Ceará, Luciana Perdigão Matos, Maria Helena Bezerra e Sabrina Lima
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Eduardo e Sandra Rolim
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Andrea Campos, Jeritza Gurgel, Carol do Ceará, Manu Romcy e Maria Tereza Bezerra
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Eliziane e Evandro Colares
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Elusa e Totonho Laprovitera
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Chico e Mariana Marinho, Valéria, Cândido e Lia Quinderé e Ciro Tomaz
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Élcio Batista e Luiz Gastão Bittencourt
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Darci Cavalcante, Marcelo Meireles, Marco e Ana Maria Tavares
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Esnesto Saboia e Talyzie Mihaliuc
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Arthur Frota, Mano Alencar, Deda Studart e Cláudio Vale
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Captei
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Eulálio Costa e Sandra Claudino
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Débora Queiroz, Marciane Holanda e Carolina Pessoa
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Eveline Fernandes e Luiz Henrique
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Edilson e Michelinne Pinheiro, Nanete Castelo Branco e Leonardo Pimentel
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Fernanda Pessoa e Ésio de Souza
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Érika Lima, Roberto Pessoa e George Lima
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Fernando e Teresa Gurgel
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Eulálio Costa, Edgar Gadelha, Ricardo Cavalcante e Marco Tavares
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Firmo e Heloísa de Castro
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Fãíco, Ítala e Aílza Ventura
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Flávio e Ana Studart
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Graça e Roberto Sérgio e Gláucia Barroso
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Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc
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Guto Almeida, Alexandre Pereira, Mônica Franco, Liliane Meira, Annelise e João Ricardo Franco
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Guedes e Georgiana do Ceará
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Ignês, Marcelo e Regina Fiúza
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Gustavo Silva Junior e Regina Holanda
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Igor Soares, Camila Militão, Ana e Joãozinho Fiúza
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Guto Almeida e Mônica Franco
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Joãozinho Fiúza, Ricardo Cavalcante e Francisco Ventura
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Honório e Carla Pinheiro
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Júlia Vieira, Maira Silva, Eveline Fijita e Roberta Nogueira
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Inês e Afrânio Plutarco
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João Ricardo e Annelise Franco, Daniele Pessoa e Paulo Marcelo
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Irecema do Vale e Ítala Ventura
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Julinho Ventura, Camilo e Onélia Santana
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Naiara e Fábio Albuquerque, João e Natália Fiúza, Camila Militão e Igor Soares
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Naiara e Fábio Albuquerque
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Larissa e Felipe Albuquerque
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Naiara e Fábio Albuquerque
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Lícia Studart, Renata Santiago e Rômulo Lavor
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Rebecca e Cândido Albuquerque
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Inês Frota e Celina Castro Alves
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José e Tatiana Teofilo, Talyzie Mihaliuc, Ernesto Saboia, Talynie Mihaliuc e Flávio Menezes
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Ítalo e Clarisse Tadaka
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Letícia, Zena e Cláudio Targino
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João e Socorro Rabelo
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Louro, Fernando e Marinalva Maia
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Jaime e Mércia de Paula Pessoa
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Lúcia Simão, Rafaella Aguiar, Mikaelly da Silva e Ronaldo Gomes
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Junior e Lene Osterno
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Luciana Perdigão Matos, Maria Helena Bezerra e Sabrina Lima
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João Mendonça e Letícia Studart
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Mana, manuel e Mariana Holanda
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Kamila Cavalcante e Célio Gurgel Neto
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Marcelo Jacó, Catarina Brasil, Michelinne e Edilson Pinheiro
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Lauro e Helena Martins
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Marcos André Borges, Carla Matos, Sara e Yuri Torquato
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Lauro Neto e Patrícia Fiúza
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Monique Barreira, Suyane Studart e Taís Pinto
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LC Moreira e Jeritza Gurgel
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Onélia e Camilo Santana, Ernesto Saboia e Talyzie Mihaliuc
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Letícia Targino e Rebecca Alcântara
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Patriolino Dias de Sousa, Ricardo Cavalcante, Xande Negrão e Marco Tavares
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Lisandro e Eveline Fujita
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Manu Romcy e Jeritza Gurgel
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Luiza Diógenes e Cristiano Maia
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Maninho Brígido e Nelídia Jereissati
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Zélia, Marcelo e Rafaela Bonfim e Alan Roberto
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Luciana Goyana
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Luciana e Ricardo Cavalcante
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Magno e Marília Câmara
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Paulinho Monteiro, Vitória e Cláudio Philomeno
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Luiz Carlos e Amanda Queiroz
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Luiz Carlos e Flávia Castelo
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Mikaelle e Severino Ramalho Neto
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Paulo e Rita Cruz, Antônio e Ana Maria dos Santos
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Pedro Alfredo
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Maurício e Laura Filizola
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Pio Rodrigues e Stelle Rolim
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Reginaldo Rocha, João Vicente e Jocielton Aquino
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Monique e Ernani Barreira
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Odimar Feitosa e Francisco Ventura
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Otacílio Valente e Ana Virginia Martins
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Paola Targino e João Studart
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Rafael Leal
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Paulo e Iracema do Vale
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Rodolfo Licurgo e Firmo de Castro
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Renata Dias de Sousa, Jeritza Gurgel e Andréa Campos
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Renata e Patriolino Dias de Sousa
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Rosangela e Ricardo Cavalcante
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Zé e Ana Maria do Egito
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Moacir e Camila Sá
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Tamires Brito e Fernando Hélio
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Ronaldo Parente e Lina Melo
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Tida, Júlia e Sarihnha Philomeno
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Sabrina Cordeiro e David Leitão
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Marcos e Roseane Medeiros
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Meire Saraiva e Sampaio Filho
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Totonho Laprovitera, Heitor Férrer e Manuel Linhares
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Manuela e André Liebmann
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Marcos e Mônica Fontenelle
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Paulo André e Mariana Holanda
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Zé Antunes e Márcia Mota
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Walter e Soraya Pinheiro
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Waldyr e Helena Diogo
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Vívian Fermanian e Fátima Duarte
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Taís Pinto, Maira Silva, Suyane Studart, Eveline Fujita e Roberta Nogueira
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Rafaela e Zé Pinto Filho
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Sandra e Adalberto Machado
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Ticiana Studart e Daniel Sidrim
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Victor e Sabrina Lima
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Suyane Studart e Tânia Teixeira
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Ricardo e Denise Rolim
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Ronaldo Barbosa e Vívian Simões
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Verônica Picanço e Paulo Angelim
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Victor e Viviane Pinto
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Sérgio e Gina Fiúza
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Urbano e Ana Luiza Costa Lima
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Beto Studart e Família
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