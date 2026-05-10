CAPTEI: 80 anos e os bastidores da noite histórica de Beto Studart

A noite de sexta-feira, 08, fez um check no calendário afetivo da alta sociedade cearense.

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Sabe aquelas noites que não terminam quando as luzes se apagam? Permanecem? Pois é...foi exatamente assim a celebração dos 80 anos do empresário Beto Studart, presidente do Grupo BSPAR.

Legenda: Beto Studart, Ruy do Ceará e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart, Onélia e Camilo Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart, Joyce e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Zena Targino, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Puzli - Gerenciadora de Convidados Foto: Puzli

Pelo La Maison Coliseu, aproximadamente 1.100 convidados (fonte Puzli - a gerenciadora de convidados de muita eficiência...posso assegurar) em uma atmosfera de prestígio, emoção e inteligência afetiva. A sensação era de sentir que o mundo tinha "16 pessoas, 3 marcianos e a polícia" - um jargão que adoro citar para referir a um lugar com pessoas conhecidas e que temos alguma conexão. Perfeito!

Legenda: Distak Eventos Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Fernando Travessoni Foto: LC Moreira

O cerimonial teve assinatura de Destak Eventos e Fernando Travessoni. Tudo organizado, leve, plástico e com barulhinho de drones registrando os grandes momentos.

Legenda: Decoração Gil Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Gil Santos, Beto e Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Gil Santos com Bolo da Cacau 2 You Foto: LC Moreira

A decoração de Gil Santos era sofisticadamente fluida que, poeticamente, em suas transparências e desenho, trouxeram, pelo menos para mim que observo tu-do, a sensação de ondas e trajetos. De significado. Uma noite de muito luxo. Luxo no significado. Luxo na presença.

Legenda: Beto e Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Família Foto: LC Moreira

Ao lado da companheira Ana, dos filhos, dos netos e dos amigos de décadas e de gerações, BS viveu uma celebração atravessada por homenagens que tocaram o salão inteiro.

Legenda: Lara Roveri Foto: LC Moreira

Lara Roveri conduziu a trajetória do aniversariante costurando memórias e versos de Gilberto Gil. Coisa de quem sabe fazer escritos e ritos. Palmas!

Legenda: Beto e Giovana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Studart Foto: LC Moreira

Depois, acompanhado da caçula Giovana Studart, ouviu da filha alguns hits interpretados lindamente através da voz delicada e afinada. Impossível de passar ilesa.

Mas o ápice foi a fala do prestigiado aniversariante. Sem blindagem social. Apenas humanidade. Ao refletir sobre o tempo, saúde, afetos e permanências, Beto entregou algo raro em tempos tão apressados: profundidade. Posso afirmar, por aqui, que ouvi atentamente e fiquei bem reflexiva sobre as lições narradas e aprendidas do aniversariante. O tempo, realmente, é quem conta a história...

Legenda: Beto Studart Foto: LC Moreira

“para atravessar o tempo tem que ter consentimento para que nos atravesse também um diálogo franco e aberto. Durante parte da minha existência, imaginei o tempo como algo que corria lá na frente. Entendia que precisava alcançar como se existisse mais adiante um ponto capaz de alcançar e justificar tudo. Mas não! Compreendi, com serenidade, que embora, vez ou outra, pareça uma eternidade, ela não está a minha frente, mas ao meu lado”. Beto Studart Aniversariante e presidente do Grupo BS Par

Foi elegante de verdade. Foi sobre saber habitar no tempo.

Aplaudi de pé!

Legenda: Orquestra Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Quanto aos repertório da noite, a Orquestra Maestro Isaías abriu a sequência musical imprimindo elegância clássica ao salão, enquanto Giovana Bezerra confirmou seu talento ascendente com um repertório chique, contemporâneo e uma presença leve daquelas que conquistam sem esforço. Na sequência, Juarez Junior.

Legenda: Gilberto Gil Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário Beto Studart Foto: LC Moreira

Depois, subindo no palco, Gilberto Gil. Brasilidade e propósito. Uma setlist escolhida a dedo, sofisticada na medida e sem excessos. Resultado? Um briefing que celebra a autenticidade e converte em plateia que não sai e nem saiu da frente do palco.

Legenda: Vívian Fernandez Foto: LC Moreira

Encerrando em clima de celebração máxima, Vívian Fernandez levou energia e descontração.

Legenda: LC Moreira e Beto Studart Foto: LC Moreira

Nos mais, só conferindo as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Giovana, Beto e Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia, Beto e Giovana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria, Rebecca, Beto e Patrícia Studart e Josmário Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael, Letícia e Deda Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart - Deda & família Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Vale, Ana Maria Studart, Cláudia vale, Beto Studart e Cláudio Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santos e Karina Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santos, Beto, Ana Maria, Karina, Gabriel e João Studart e Fernanda do Ceará Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Vale, Ana Maria Studart e Cláudia Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio, Iracema e Paulo Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Paola, Zena, Cláudio e Letícia Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio e Christiane Leitão, Renata e Cláudio Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Tissiana, Beto e Ana Maria Studart e Daniel Sidrim Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Taís Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Emília Buarque, Michelinne e Edilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio e Helena Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Érick Picanço e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Agostinho e Rosemeire Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Iratuã Freitas, Jeritza Gurgel e Giacomo Brayner Foto: LC Moreira

Legenda: Alciléa Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Gurjão e Tida Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Gaída Dias e Flávio Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Furtado, Gaída Dias, Mayara e Homero Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Edson Ferreira Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Pinho, Natália, Rosangela e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio e Sâmea Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart, Marília Fiúza e Maurício Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Américo e Marizete Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Miranda, Fernando Férrer e Cristina Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Heltor Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Montenegro, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Joãozinho Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia e Ladislau Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredinho e Terezinha Costa, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia e Nelson Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Mesquita, Carlos Moraes e Bill Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota e Mariana Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart, Sandra e Chico esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Auricélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart e Freitas Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília, Rebecca e Giovana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Annelise e João Ricardo Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Vale, Ivan Bezerra e Cid Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Georgiana do Ceará, Beto e Ana Maria Studart e Guedes do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo e Alessandra Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Arnoldo e Cláudia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Aurilinisli e José Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson e Myrela Cecchini, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Barros Neto e Andréa Prudente Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana e Cláudia Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Novaes, Teté Vieira Lino e Inês Villaventura Foto: LC Moreira

Legenda: Berna Gurgel e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Targino, Roberto Sérgio e Clóvis Mapurunga Foto: LC Moreira

Legenda: Bernadete e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Nogueira, Carmen Ragel, Ernesto Saboia e Talyzie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca e Marcelo Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Marcelo Pinheiro, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio e Ana Vládia Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Fiúza e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Giácomo Brayner, Ana Maria e Beto Studart e Iratuã Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: César e Inês Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie Mihaliuc, Beto Studart e Flávio Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho e Cristina Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Marciane Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Amanda Queiroz, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Nestor Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Aguiar, Beto Studart e Sérgio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis e Jussara Mapurunga Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana e Lucinho Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Danniela e Régis Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Alódia Guimarães e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: David e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversário de Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Duboc e Julio Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Pontes, Marcos Novaes e Glice Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Queiroz e Fernando Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston Araújo, Lauro Fiúza Neto, Victor Lima, Flávio Studart, Joaquim Araújo e Eduardo Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carol do Ceará, Luciana Perdigão Matos, Maria Helena Bezerra e Sabrina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Campos, Jeritza Gurgel, Carol do Ceará, Manu Romcy e Maria Tereza Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Chico e Mariana Marinho, Valéria, Cândido e Lia Quinderé e Ciro Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista e Luiz Gastão Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Darci Cavalcante, Marcelo Meireles, Marco e Ana Maria Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Esnesto Saboia e Talyzie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Frota, Mano Alencar, Deda Studart e Cláudio Vale Foto: Captei

Legenda: Eulálio Costa e Sandra Claudino Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Queiroz, Marciane Holanda e Carolina Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Fernandes e Luiz Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson e Michelinne Pinheiro, Nanete Castelo Branco e Leonardo Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pessoa e Ésio de Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Érika Lima, Roberto Pessoa e George Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Teresa Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eulálio Costa, Edgar Gadelha, Ricardo Cavalcante e Marco Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo e Heloísa de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Fãíco, Ítala e Aílza Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio e Ana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio e Gláucia Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Guto Almeida, Alexandre Pereira, Mônica Franco, Liliane Meira, Annelise e João Ricardo Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Guedes e Georgiana do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Ignês, Marcelo e Regina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Silva Junior e Regina Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Soares, Camila Militão, Ana e Joãozinho Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Guto Almeida e Mônica Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Joãozinho Fiúza, Ricardo Cavalcante e Francisco Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Honório e Carla Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Vieira, Maira Silva, Eveline Fijita e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Afrânio Plutarco Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco, Daniele Pessoa e Paulo Marcelo Foto: LC Moreira

Legenda: Irecema do Vale e Ítala Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura, Camilo e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara e Fábio Albuquerque, João e Natália Fiúza, Camila Militão e Igor Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara e Fábio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Felipe Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara e Fábio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Lícia Studart, Renata Santiago e Rômulo Lavor Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Frota e Celina Castro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: José e Tatiana Teofilo, Talyzie Mihaliuc, Ernesto Saboia, Talynie Mihaliuc e Flávio Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo e Clarisse Tadaka Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia, Zena e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: João e Socorro Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Louro, Fernando e Marinalva Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Jaime e Mércia de Paula Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Simão, Rafaella Aguiar, Mikaelly da Silva e Ronaldo Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Lene Osterno Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Perdigão Matos, Maria Helena Bezerra e Sabrina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Mana, manuel e Mariana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila Cavalcante e Célio Gurgel Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Jacó, Catarina Brasil, Michelinne e Edilson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro e Helena Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Carla Matos, Sara e Yuri Torquato Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Neto e Patrícia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Barreira, Suyane Studart e Taís Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia e Camilo Santana, Ernesto Saboia e Talyzie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Targino e Rebecca Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Ricardo Cavalcante, Xande Negrão e Marco Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Romcy e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Diógenes e Cristiano Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Maninho Brígido e Nelídia Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Zélia, Marcelo e Rafaela Bonfim e Alan Roberto Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Goyana Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Magno e Marília Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Monteiro, Vitória e Cláudio Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Amanda Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos e Flávia Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaelle e Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Rita Cruz, Antônio e Ana Maria dos Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Alfredo Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Laura Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Stelle Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Rocha, João Vicente e Jocielton Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Monique e Ernani Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Odimar Feitosa e Francisco Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Targino e João Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Iracema do Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Firmo de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Dias de Sousa, Jeritza Gurgel e Andréa Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Zé e Ana Maria do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Moacir e Camila Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Brito e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Parente e Lina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Tida, Júlia e Sarihnha Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Cordeiro e David Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Roseane Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Meire Saraiva e Sampaio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera, Heitor Férrer e Manuel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela e André Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Mônica Fontenelle Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André e Mariana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Antunes e Márcia Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Walter e Soraya Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Waldyr e Helena Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian Fermanian e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Pinto, Maira Silva, Suyane Studart, Eveline Fujita e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Zé Pinto Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Adalberto Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Studart e Daniel Sidrim Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Sabrina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Studart e Tânia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Denise Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Barbosa e Vívian Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Picanço e Paulo Angelim Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Viviane Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio e Gina Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano e Ana Luiza Costa Lima Foto: LC Moreira