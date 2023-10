CAPTEI: 7 anos Lide Ceará: Ricardo Amorim fala de uma nova era de fusões e aquisições estruturadas

No evento que marcou os sete anos de atuação do grupo de líderes cearense, um novo formato de encontros transforma o cenário empresarial cearense.

Na tarde da segunda, 16, no almoço-debate, o economista Ricardo Amorim conversou com os mais influentes executivos e empreendedores do Ceará sobre o tema "M&A 4.0 - uma nova era de fusões e aquisições estruturadas". Ao seu lado, Carlos Arruda, sócio fundador da AM M&A, também conhecido por sua experiência no conselho de grandes corporações nos Estados Unidos. Os dois especialistas trouxeram insights valiosos sobre os desafios e oportunidades do mercado.

Durante a parte da manhã, o Summit brindou os participantes com uma série de atividades exclusivas, como salas de Talk&Match com temas específicos de interesse dos membros associados. Essas sessões, conduzidas por executivos da Grant Thornton Brasil, proporcionaram um ambiente propício para networking e compartilhamento de conhecimento.

Emília Buarque Presidente do Lide Ceará "O Lide Ceará é orgulho, conquista e oportunidade. Vai além de levar um conteúdo diferenciado. Somos reconhecidos por nossa atuação ampla e pela participação nos debates de temas relevantes para a sociedade. Nosso propósito é ser uma fonte confiável de informações para nossos associados e para a sociedade, além de facilitar a conexão entre os líderes e decisores do Estado do Ceará."

O Summit Lide Ceará foi mais do que um evento comemorativo, foi uma demonstração concreta do compromisso do grupo em impulsionar o desenvolvimento social e econômico do estado. Com suas conexões e debates, o Lide Ceará continua sendo uma voz ativa na transformação do cenário empresarial cearense e, Emília Buarque, na sua versão 7.0 é inspiração de força, trabalho e liderança.

Vem ver quem esteve por lá. LC Moreira captou tudo!

