CAPTEI: 50 Carnavais – uma festa que reuniu uma massa real de amigas de Simone Fortaleza

A noite de quinta-feira, 01 de fevereiro, foi marcada por uma celebração única e animada no L’ô Restaurante. A médica Simone Fortaleza comemorou seus 50 anos com uma festa animadíssima.

Legenda: Simone Fortaleza com as amigas Foto: LC Moreira

A decoração estava alinhada com a energia da festa e foi assinada por Carine Moreira, fazendo as convidadas imergirem em uma verdadeira festa de Carnaval. Vários selfies points espalhados pelo espaço remetiam à letra da música "Massa Real" de Gal Costa, com a frase "Eu só quero alegria, é meu dia", “Viva”.

Legenda: Mailze Campos, Karla Ximenes, Simone Fortaleza, Kirla Poti e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

A produção, claro, foi impecável. Lilan Porto garantiu o sucesso!

Legenda: Simone Fortaleza e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Animando a folia, DJ Iza Capelo e a banda Alfazema. Só alegria. Só Carnaval!

Legenda: DJ Iza Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Alfazema Foto: LC Moreira

Simone Fortaleza, usou dois looks vibrantes, dançou para as amigas e fez discurso. O dia era dela! Viva mesmo!

Legenda: Simone Fortaleza Foto: LC Moreira

Legenda: Simone Fortaleza Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

