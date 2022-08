Captei: 50 anos de Rodrigo Nogueira foi de muita Rock Night

O médico Rodrigo Nogueira recebeu familiares e amigos na última sexta, 19, na casa de festas La Casa no bairro do Meireles, para comemorar os 50 anos de vida.

Legenda: Maria Clara, Rodrigo, Carla e Maria Eduarda Nogueira Foto: LC Moreira

Lilian Porto estave a frente do cerimonial e atenta a todos os detalhes.

Mirela Bessa conseguiu captar a ideia da festa e trouxe uma proposta alinhada com o desejo do aniversariante. Tons de preto e dourado. Pegada rock elegante. No piso do hall de entrada trecho de uma música do Skan. Em seguida, uma porta dava acesso para a área da festa ambientada com copos de leite em pontos estratégicos.

Legenda: DJ Dani Di Foto: LC Moreira

No palco, a DJ Dani Di deu o start.

Menu criterioso, selecionado e muito bem servido. Desde os volantes a mesa posta. Open bar.

Legenda: Maria Clara, Carla e Maria Eduarda Nogueira, Rodrigo Machado e Philipe Dantas Foto: LC Moreira

Depois, a família Machado Nogueira direcionou o aniversariante para o cenário do bolo e o tenor Philipe Dantas surpreendeu o aniversariante cantando a oração de São Francisco e interpretando mais dois sucessos internacionais. Emocionou e arrasou!

Após os parabéns, a esposa Carla fez um discurso lindo e sincero. Do jeito dela de ser. Do jeito que o Rodrigo gosta.

De repente, chega outra atração surpresa programada por Carla: LS Jack Banda! Rodrigo, Carla, filhas e convidados foram para a pista dançar e cantar o repertório de rock nacional trazido pela banda. Tudo que o aniversariante imaginou!

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Quem não imaginou foi Carla, a esposa do aniversariante, receber uma surpresa do marido: renovação de votos. 20 anos casados. Rodrigo, ajoelhado, fez um discurso lindo. Presenteou a mulher com uma jóia e, no final, pediu ao LS Jack que tocasse o sucesso da banda: "Carla". Dançaram abraçados. Amigos como testemunhas do gesto de amor! Foi lindo, não. Foi além! Fico arrepiada só em contar para você, leitor!

Locomotivas agitou até as 4:30 horas da manhã.

What a night! What a party!

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira com Convidadas Foto: LC Moreira

You rock!

LC Moreira captou essa energia! Olha só!

Legenda: Maria Clara, Rodrigo, Carla e Maria Eduarda Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: João Mateus e Maria Eduarda Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Nogueira, Norma e Antônio Carlos Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e amigos da Medicina Foto: LC Moreira

Legenda: José Cláudio e Ana Cláudia Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Bezerra e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: André Bastos e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Aurila e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Afrannio e Pauliane Plutarco Foto: LC Moreira

Legenda: Osny Coelho e Michele Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Michelini Albuquerque, Jeritza Gurgel, Germana Mendes, Ana Cecília Souza, Carla e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: William e Bia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Camile Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira com família Foto: LC Moreira

Legenda: Alain Gerard, Keila Targino, Carla nogueira e Rodrigo Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra e Fred Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira com LS Jack Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Roberto Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Cesar Ferreira e Cynara Mariano Foto: LC Moreira

Legenda: Edinice Bezerra e Rildo Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Ericka Carvalho, Rodrigo Machado e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Ericka, Suyane, Janice, Manoela, Jeritza, Ana Paula e Germana Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Pinto, Raquel Petrone e Carla Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Janice e Salustiano Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Germana Frota e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Carla e Maria Eduarda Nogueira, Rodrigo Nogueira e Philipe Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: LS Jack Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Nogueira com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja e Prisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Carla e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Michelini Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Michell e Germana Frota, Ana Paula Daud e João Cateb Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira, Raquel e Carlos Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Aragão, Janice Lins e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia e George Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Gilson, Fabricia e Ana Michelle Aragão e Osny Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Nogueira e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Nogueira e Fred Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Rocha, Adriana Pontes, Rodrigo Nogueira, Ana Maria Pontes e Núbia Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Jean, Karlla e João Mateus Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Philipe Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Aline Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Pinheiro, Margareth Regadas e Fernanda Matoso Foto: LC Moreira

Legenda: Mara e Igor Apolinário Foto: LC Moreira

Legenda: Marden e Marília Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Acrisio Valente Foto: LC Moreira

Legenda: Newton e Suyane Aragão, Janice e Salustiano Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Carlos Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Moreno, Jeritza Gurgel, Ana Paula Daud e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Moacir e Layza Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda, Janice e Salustiano Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Gonzaga, Carla Nogueira e Raquel Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Laís Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Aragão, Raquel Petrone, Alexandra Pinto e Carol Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Guarani e Lorena Pierri, Manuela e Rodrigo Vicentini Foto: LC Moreira

Legenda: Helder e Thais Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Herculano e Janaína Sabino Foto: LC Moreira