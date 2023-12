CAPTEI: 50 anos de Michele Sucupira: uma festa cheia de emoções e histórias

Na noite de quarta, 29, Michele Sucupira recebeu 50 amigas mais próximas e a família, pessoas contam a história da vida da aniversariante, para comemorar a chegada dos seus 50 anos.

Legenda: Michele e Goretti Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Michelle Custódio, Michele Sucupira, Jeritza Gurgel e Goretti Sucupira Foto: LC Moreira

Tudo aconteceu no Espaço Regina Diógenes, no Cocó. O lugar foi decorado por Ellane Falcão. Uma estética rústica, com ambiente acolhedor e intimista.

A mesa do bolo e dos doces, por sua vez, foi um verdadeiro deleite para os convidados. O bolo, da Dolci Divino. Decorado de maneira impecável e saborosa. Os doces, da Doce Mel, sabor e apresentação impecáveis.

Legenda: Lucas Pontes, Michele Sucupira e Bruno Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Michele e Isabela Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Arabela Medeiros, Michele Sucupira e Daniela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana e Michele Sucupira e Isabela Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: A decoração do Espaço Regina Diógenes ficou por conta de Ellane Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Para os parabéns, um bolo, da Dolci Divino Foto: LC Moreira

Animando a festa, DJ Pablo Botto. Playlist que atravessaram décadas, desde os anos 90 até os dias atuais. Ninguém parado até porque a Animação da Fábrica de Movimentos com Rondinelle esteve por lá! Pense!

Legenda: Cybele Pontes, Michele Sucupira e Aloma Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Carvalho, Michele Sucupira e Patrícia Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Sanford, Michele Sucupira e Gabriela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Vasconcelos, Michele Sucupira e Mônica Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Música e animação na festa Foto: LC Moreira

Michele mais linda ainda. Vestia Le Lis. Elegância e bom gosto. Sua beleza natural é fato, mas na noite de quarta, estava além! Linda, linda e linda. Ponto final.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Ângela Gurgel, Michele Sucupira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Hortência e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Carolina Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Elise Bezerra e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Romero, Michele Sucupira e Michelle Custódio Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Mariana Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Pontes, Goretti, Cristiana e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Jamille Tigre e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Katiane Marques e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Larissa Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Synara Leal, Jeritza Gurgel e Ingrid Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Rondinelli Façanha, Michele Sucupira, Régia Pontes e Pollyanna de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Barreira e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Pollyanna de Paula e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Geísa Venâncio Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Synara Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Oliveira, Michele Sucupira e Liana Maia Foto: LC Moreira

Legenda: A hora de fazer os desejos Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Custódio, Danielle Filgueiras, Michele Sucupira e Ingrid Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Um brinde a Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Pontes, Michele Sucupira e Maria Luiza Magnone Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Pontes e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Pontes, Michele Sucupira e Luciana Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Régia Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Lima e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Beatriz Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Franco, Michele Sucupira e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Pontes, Michele Sucupira e Ana Maria Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Barreira e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Kersia Martins e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Sanford, Michele Sucupira e Gabriela Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Luciana Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Synara Leal e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Delícias numa bela decoração Foto: LC Moreira

Legenda: Um viva à aniversariante! Foto: LC Moreira