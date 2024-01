CAPTEI: 30 anos de história e uma festa inesquecível - Réveillon do Marina Park Hotel

No domingo, 31, o Marina Park Hotel, tradicional hotel à beira mar de Fortaleza, celebrou seus 30 anos de existência com uma festa de Réveillon inesquecível. Público animado e convidados especiais.

Legenda: Gil e Elisa Gradvohl Bezerra, Elise, Daniel e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

A festa da virada começou com a apresentação da cantora Giovana Bezerra, que aqueceu o público com seu repertório variado e cheio de energia. Em seguida, foi a vez da dupla sertaneja, as irmãs Maiara e Maraisa, que além de comemorarem os seus aniversários no palco, presentearam os convidados com duas horas de um show eletrizante. Romperam o ano!

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Maiara e Maraisa Foto: LC Moreira

Para animar ainda mais festa, o cantor de forró Wesley Safadão subiu ao palco, com toda a sua energia. Por duas horas, o artista presenteou o público com seus maiores sucessos. Arrebentou! Ninguém parado!

Legenda: Wesley Safadão Foto: LC Moreira

Já nas primeiras horas da manhã, quando o sol começava a raiar, foi a vez do renomado DJ Alok agitar a multidão com suas batidas eletrônicas envolventes. O público não resistiu e dançou até o amanhecer, celebrando a chegada do ano de 2024 com muita empolgação.

Legenda: DJ Alok Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Alok Foto: LC Moreira

E para finalizar a noite, Jammil subiu ao palco, transportando todos de volta aos anos 1990 com seus sucessos marcantes até às 8:30 da manhã.

O Réveillon 2024 do Marina Park Hotel foi um verdadeiro sucesso, unindo a beleza do cenário à beira mar de Fortaleza com um lineup de atrações de peso. Uma noite que celebrou não apenas a chegada do novo ano, mas também os 30 anos de existência do hotel. Mais uma noite que, certamente, ficou na memória de todos os presentes.

Legenda: Réveillon Marina Park Hotel Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Gil e Elisa Gradvohl Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Elise e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

