CAPTEI: 25 anos. 25 casais. Uma única história
As bodas de prata de Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto celebraram o tempo como seu maior patrimônio
Há celebrações que dispensam excessos para revelar sua maior riqueza: o tempo.
Na noite de sábado (25), Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto renovaram os votos que sustentam 25 anos de uma história construída com elegância, cumplicidade e discrição, na Igreja de Santa Filomena.
Ao lado das filhas, Isabela e Sabrina, o casal reuniu, após a cerimônia religiosa, apenas 25 casais na residência da família, em um encontro reservado onde a sofisticação esteve menos na forma e mais no significado.
Um ritual de afeto para poucos, embora o legado de amizades cultivadas ao longo dessa trajetória seja infinitamente maior!
Confira as fotos de Davi Távora: