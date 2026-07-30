CAPTEI: 25 anos. 25 casais. Uma única história

Há celebrações que dispensam excessos para revelar sua maior riqueza: o tempo.

Na noite de sábado (25), Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto renovaram os votos que sustentam 25 anos de uma história construída com elegância, cumplicidade e discrição, na Igreja de Santa Filomena.

Legenda: Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto Foto: Davi Távora

Ao lado das filhas, Isabela e Sabrina, o casal reuniu, após a cerimônia religiosa, apenas 25 casais na residência da família, em um encontro reservado onde a sofisticação esteve menos na forma e mais no significado.

Legenda: Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto ao lado das filhas: Isabela e Sabrina Foto: Davi Távora

Um ritual de afeto para poucos, embora o legado de amizades cultivadas ao longo dessa trajetória seja infinitamente maior!

Confira as fotos de Davi Távora:

Legenda: Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto Foto: Davi Távora

Legenda: Bodas de Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto Foto: Davi Távora

Legenda: Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto Foto: Davi Távora

Legenda: Bodas Patricia Bathory e Lauro Fiúza Neto Foto: Davi Távora