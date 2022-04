CAPTEI: 2ª edição do projeto Render-Ce lança Exposição e anuncia produtos na Loja do Bem

Buscando valorizar o artesanato cearense, o Shopping Iguatemi realizou a 2ª edição do projeto Render-Ce, uma parceria de cocriação com os alunos do curso da graduação tecnológica de Design de Moda da Universidade de Fortaleza com rendeiras da Prainha (Aquiraz-CE).

Dentre os 23 tipos de peças encontradas estão: a renda de bilro, bolsas, calças, vestidos, maiôs e peças de home decor, todos cocriados por duplas formadas de aluno e rendeira que integram o mix de produtos da Loja do Bem, instalada no shopping.

Legenda: Francisco Otávio Foto: LC Moreira

O projeto Render-ce concretiza-se com a exposição de mesmo nome e está em cartaz no Shopping Iguatemi, na praça do elevador panorâmico para quem quiser ver durante o horário de funcionamento do shopping, claro!

E se você quiser saber mais como foi esse lançamento, te mostro aqui, com as imagens captadas por LC Moreira:

