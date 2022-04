Captei: 2ª edição do livro “Mais Infância” é lançado no Palácio da Abolição

O Governo do Ceará lançou, na última quarta-feira, 30, a 2ª edição do livro: “Mais Infância: de programa à política pública permanente ” , na presença de autoridades prefeitos, secretários (as) de Estado, deputados (as) cearenses, gestores públicos e convidados que lotaram o Palácio do Governo.

A primeira-dama do Ceará e idealizadora do programa, Onélia Santana, apresentou o livro, agradeceu toda equipe e destacou a importância da política pública em prol das crianças e famílias cearenses:

Onélia Santana Primeira-dama do Estado do Ceará “O que mudou na vida das pessoas é o que nos interessa. Agradeço a Deus por poder fazer com todo o meu carinho. É muita honra”

O governador Camilo Santana, enfatizou:

Camilo Santana Governador do Ceará “Investir na infância é investir no futuro do País e do Estado. A fase mais importante da vida das pessoas são os primeiros anos. Se essa criança não se alimenta bem, não é estimulada, não recebe amor nem carinho e não brinca, a gente pode comprometer o futuro dessa criança. O Ceará, que já é um destaque na área da educação, tem essa política que é de Estado. Independente dos governos que vierem, essa é uma política continuada, meritocracia e planeja com focos, metas, indicadores e resultados”.

Veja as fotos desse momento ímpar, resultado de sete anos do Mais Infância Ceará, captadas por LC Moreira:

