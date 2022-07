CAPTEI: 15 anos de Natália Queirós traz MC Don Juan e Felipe Amorim para agitar a festa

O Palatium Buffet tremeu as estruturas no último sábado. Explico:

Gil Santos levou para o espaço um cenário em tonalidade lilás. Um jardim de borboletas, entre painéis de led variando lindas fotos da aniversariante. O bolo suspenso com vários andares foi uma atração à parte.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

A família Almada Queirós estava elegantemente vestida. Todos dentro da paleta de cores da festa e/ou da aniversariante. Destaque para as mulheres da família: mãe e filha usando Ticiana Sampaio. Feitio exclusivo para o momento.

Legenda: Pedro, Deusmar, Natália, Vanessa e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Animação da festa começou com Márcio Campos e DJ Thiago Camargo.

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

A pista ferveu quando chegaram as atrações surpresas: MC Don Juan e Felipe Amorim, com os hits mais estourados do Tik Tok e Spotify.

Legenda: Equipe Lilian Porto Foto: LC Moreira

A organização de toda desse festão foi assinada por Lilian Porto.

Chega junto que te mostro! LC Moreira captou tudo!

Legenda: Vanessa, Natália e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélia, Natália e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Aderson Braga e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus, Bia, William e Beatrice Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Tobias Barreto e Viviane Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Aurila, Ana Carolina e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Natália e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Natália e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Miranda e Fernando Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: Prisco e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Xande e Isabele Timóteo Foto: LC Moreira

Legenda: Afonso e Daniele Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Airton e Tatiana Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Carlos Henrique Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Veras, Vanessa Queirós e Silvana Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Maria Clara Dal'ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto, Carol e Roberto Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Beatriz e Vivian Almada Foto: LC Moreira

Legenda: William e Bia Bezerra, Vanessa e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós e Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós e Vera Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: André Bastos, Rebeca e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vidda e Pietra Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Michel e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ubiranilson e Francilene Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Carlos Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: André, Marcela e André Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Bezerra, Vanessa Queirós e Ana Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Bezerra, Vanessa Queirós, Patricia e Amaia Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Fernanda Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Renata Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Rose e Letícia Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e William Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Lissa Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e Natália Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Aline Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: David Rodrigues, Deusmar Queirós e Henrique Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Araripe, Livia Teixeira e Isadora Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Caca e Catarine Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Sampaio e Ingrid Possidônio Foto: LC Moreira

Legenda: Caca, Maria Laura, Katarine, Maria Helena, Maria Clara e Cadu Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Luan Guilhon e Letícia Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: David Rodrigues Filho e Amanda Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Vidda Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Ernane Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique e Marina Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Juliua Cambraia e Mel Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Duduca e Dulce Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Giz Oliveira e Marta Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Porfirio, Alzira, Beatriz e Matheus Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Braga, Vanessa Queirós e Marina Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Priscila Yamazaki Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Yamazaki e Marcelo Marfrutas Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Catarine e Vanessa Queirós, Patriciana Rodrigues e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Queiroz e Matheus Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Dale Vander e Tâmara Cidade Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel, Ana e Ana Maria Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Cordeiro e Adriana Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniely e Silvio Vilar, Aurenir Alves e André Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: David e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: David Filho, David Neto e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: David Filho, David, David Neto, Patriciana, Vidda e Pietra Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Desumar Queirós e Valério Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar e Auricélia Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Sobral e Evelin Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Neto com Vivian, Ana Beatriz, Vina e Maria Luiza Almada, Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Neto e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Neto e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, David e Fernando Rodrigues e Humberto Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar, Auricélia e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Carol Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar, Pedro, Deusmar, Natália, Vanessa, Auricélia e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Inês Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Giuliana Botelho e Mariana Pimenta Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Melania Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes, Talynie e Lucas Mihailuc e Flávio Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Germana, Rebeca, Juliana, Carine e Ana Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Madeiro, Ana Luiza e Sofia Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Giuliana Botelho e Átila Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto, Leticia, Rose e Vitória Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Braga, Bia Bezerra e Adriana Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jerônomo e Sandra Bezerra e Nícolas Souto Foto: LC Moreira

Legenda: João e Marina Ary Foto: LC Moreira

Legenda: João Victor, Adriana e Victória Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Maria Clara Dalollio, Ana e Daniel Joca Foto: LC Moreira

Legenda: Leticia, Julia e Marcelo Gadelha, Fernanda e Bia Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Feitosa e Rebecca Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Liz Passos e Julia Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Camurça, Carol Yamazaki, Vanessa Queirós e Isabele Timóteo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Dulce Fujita e Rebecca Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Laura, Katarine, Natália e Caca Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Tina Pimenta e Reimilson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Holanda, Julia Carvalho, Liz Passos, Giovana Egipcio e Ana Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Mário e Vanessa Queirós e Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Queirós e Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Mário Queirós e William Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Natália e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Queirós e Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Nenem e Costa Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Ney e Neyliane Onofre Foto: LC Moreira

Legenda: Nina Fairbanks Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana Rodrigues e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Nina, Daniely e Henrique Fairbanks Foto: LC Moreira

Legenda: Prisco e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pessoa e Carol Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano e Gustavo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo e Suzi Ferrer Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Capistrano, Tâmara Cidade, Vanessa Queirós e Useli Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo, Lais e Vitor Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Figueira, Mário e Deumar Queirós e Valério Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Isabela Braga, Adriana e Rafael Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Lima e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Sara, André, Silvana e Luiza Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley, Christianne, Ana, Juliana e Germana Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Carvalho e Ticiana Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Luna, Ronaldo Otoch e Manu Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Tobias Barreto, Viviane Almada e Roberto Figueira Foto: LC Moreira

Legenda: Useli Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Valério Diógenes, Natrália Queirós e Virginia Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Vander e Christianne Tebet Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós e Ticiana Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Paulo Henrique Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Ponte e Armando Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Vidda, Pietra, Patriciana e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Vivian, Ana Beatriz, Vina e Maria Luiza Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Albuquerque e Karina Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira