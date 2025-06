CAPTEI: 13º Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 Destaca Tecnologia na Gestão Pública

O 13º Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 teve início nesta segunda-feira, 16, no Centro de Eventos do Ceará, com uma abertura marcante que contou com a presença do Governador Elmano de Freitas e do Ministro da Educação, Camilo Santana. O tema central, "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas", reflete a urgência de integrar tecnologia e inovação nas administrações municipais.

Com a participação de mais de 160 prefeituras cearenses, o evento, realizado até terça-feira, 17, buscou fomentar debates sobre como a Inteligência Artificial e outras inovações podem transformar a gestão local.

Este encontro, promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Aprece, reuniu autoridades políticas e representantes do setor público e privado, fortalecendo a troca de experiências e conhecimentos essenciais para o futuro das cidades cearenses. Um passo significativo rumo a uma gestão pública mais eficiente e transparente.

