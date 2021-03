Cacique Pequena, rompendo tradição

Aclamada, em 1995, pela tribo, Maria de Lourdes da Conceição Alves, a Cacique Pequena, da etnia Jenipapo-Kanindé, tornou-se a primeira mulher cacique no Brasil a liderar uma aldeia, rompendo, assim, uma tradição masculina de sucessão indígena. E tem mais: seu povoado está situado no município de Aquiraz que foi a primeira capital do Ceará.

Mãe de 16 filhos, avó de 44 netos e bisavó de 39 bisnetos, desde quando assumiu a cacicagem conquistou muitos benefícios para o seu povo, tais como: casa de farinha, escola com formação de 15 professores (exclusiva para índios), polo base (saúde), trilha ecológica, galpão de artesanato e museu/pousada. Aos 75 anos, pretende, ainda, conseguir levar uma Igreja Católica e construir um cemitério.

Legenda: Cacique Pequena sempre teve espírito de liderança. Foto: Iago Barreto

A Cacique Pequena é uma mulher que sempre teve um espírito de liderança: “eu sempre pensei no meu povo e como poderia fazer por eles”, comenta em um longo papo por telefone.

E ainda relembra uma situação interessante: “a 1ª vez que fui a Brasília, em 1995, quando cheguei lá só tinha Cacique homem. Quando eles me viram, quase que me matam, acredita? Olharam pra mim e disseram que mulher não podia ser cacique, porque mulher só servia pra cama e pro fogão!”.

A mandachuva com toda a sua força e resiliência retrucou: “e vocês vieram de onde? Dos ares? Mulher serve para encostar o ombro dela no ombro dos homens. A sabedoria é dada dos alto.”.

E daquele momento, saíram todos para caminhar nas avenidas de Brasília, no sol escaldante e ela segurando firme também para mostrar que conseguia. Nada mais disseram e ela abriu as portas para outras caciques mulheres.

Legenda: Em Brasília, a Cacique demarcou o espaço da mulher Foto: Iago Barreto

Essa mulher que tem o poder das águas e das matas foi homenageada em campanha mundial do Google chamada de First of Many – Women’s History Month 2021

A Guardiã da Memória, a Mestre da Cultura Indígena e a Dra. Da Natureza precisa realizar um sonho: legalizar a terra indígena, através da homologação que não está concluída. E outra, bem particular: conhecer Amado Batista!

Legenda: A tecnologia aproxima e a Cacique vira Princesa de Amado Batista Foto: Iago Barreto

Ah, Cacique Pequena, isso é que te faz ser uma grande mulher! Por trás de toda a sua força, tem essa genuína natureza feminina, típica da música Princesa do seu Amado.

Vista-se para trabalhar em casa

Nos dias que você não precisa ir ao local de trabalho, a rotina tem e deve continuar. Para isso é importante manter os horários e, realmente, vestir-se para o trabalho. Atitude como essa faz com que você permaneça mantendo suas obrigações e possa atender qualquer chamada de vídeo sem constrangimento algum. A dica é ter sempre por perto alguma sobreposição: colete, blazer mais leve como os de linho! É importante que no horário em casa seja mantido o profissionalismo, a segurança e a competência!

Passos de bem

A Edisca – Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente conta, atualmente, com 400 crianças e adolescentes fazem parte dos diversos projetos de arte da instituição, mas com a chegada do aumento dos casos da Covid-19, as famílias passam por um novo momento de privações.

Então, a direção da Edisca reeditou a campanha Passos do Bem, com o objetivo de tanto arrecadar e distribuir cestas básicas e itens de higiene e limpeza ou doações em dinheiro para ser revertido na compra destes produtos. Além da doação a escola convida a sociedade para divulgar a campanha suas redes sociais através da #passosdobem.

Made in Ceará

Sinônimo de luxo e resistência, as rochas ornamentais do Ceará têm sido destaque nacional e internacional. Um exemplo é o Granito Branco Ceará, exclusivo da Ceará Stones. Extraído do sertão central do estado, a rocha tem embelezado lugares como os aeroportos de Ezeiza (Buenos Aires, Argentina), Abu Dhabi (nos Emirados Árabes), Santos Dumont (Rio de Janeiro), Guarulhos (São Paulo), além da ampliação do terminal aeroportuário Pinto Martins, em Fortaleza. Na terrinha, a rocha compõe a arquitetura de grandes empreendimentos, como o luxuoso BS Design.

Live

Feminino Sagrado será o tema do bate papo entre as mulheres Ticiana Rolim Queiroz (Empreendedora Social), Virgínia Damasceno (Psicóloga Clínica) e eu, Jeritza Gurgel, como mediadora de um assunto onde serão aprofundadas questões relevantes do universo feminino. A sala está aberta para você acompanhar no Instagram @jeritzagurgel. Compareça!

Um pouco dos dois

Bruna Waleska e Rodrigo Frota já começam a compartilhar com os seguidores o crescimento do bebê que, em breve, tonará o mundo do casal azul.