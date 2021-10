Brow Lamination chegou para quem quer ter as sobrancelhas dos sonhos

Sobrancelhas com efeito bagunçado e mais atraente vêm fazendo do brow lamination a procura mais intensa nos salões de beleza por pessoas que querem estar com a impressão de sobrancelhas mais cheias e os fios penteados para cima, preenchendo as falhas da forma natural.

É claro que fiquei doidinha pela técnica, mas, como uma boa capricorniana, fico sempre com o pé atrás.

Foi por isso que cheguei junto da minha designer de sobrancelhas, Michele D’lart, para explicar bem dinheirinho sobre essa nova tendencia que atrai tanto artistas como blogueiras.

Legenda: Michele D’lart é designer de sobrancelhas há 25 anos Foto: Arquivo pessoal

Michele vem desenvolvendo essa técnica em suas clientes realçando e valorizando mais o formato natural das sobrancelhas. Segundo ela, é um procedimento que dura cerca de 30 a 40 minutos e deixa as sobrancelhas cheias, brilhantes e penteadas.

Veja como funciona a técnica orientadas pela designer:

A cliente deve deixar as sobrancelhas crescidas e bem cheias para que a profissional possa agir; Ao iniciar a técnica, a pele é preparada com a higienização; Após, as sobrancelhas são penteadas para cima; Dependendo da cliente, pode ser utilizado uma espécie de cola para manter os fios na posição desejada, alisando o pelo no formato certo; Em seguida, é colocado o líquido permanente em toda a sobrancelha por alguns minutos (esse tempo depende da textura do fio); A seguir, retira o excesso e volta a pentear; A profissional aplica, então, o neutralizador por 5 minutos e retira com algodão umedecido; Posteriormente, faz o design da sobrancelha (nesse momento, dependendo da pele de cada pessoa e da escolha, pode passar a tintura (ou banho de brilho); Por fim, apare os fios conforme o gosto da cliente, já que algumas gostam do estilo selvagem.

Legenda: Natália Ximenes é cliente da designer e adora a técnica Foto: Arquivo pessoal

Uma dica importante que se sugere é lavar o rosto após 24 horas do procedimento.

A indicação é para aquelas sobrancelhas assanhadas e volumosas, porém é interessante que você avalie isso com um profissional.

O tempo de duração é entre 4 e 8 semanas e, atualmente, o valor cobrado no mercado para ter as sobrancelhas dos sonhos é R$120,00 (cento e vinte reais).

Vou confessar uma coisa: acabei de escrever a matéria e corri no salão onde a Michele trabalha para ver se rola ter essa novidade com as minhas sobrancelhas.