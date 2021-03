Combinar é com elas mesmas. Estão sempre juntinhas e bem parecidas por aí. Se, depois do lockdown, você encontrar na Beira Mar cinco mulheres correndo vestidas iguais, não é coincidência. Elas são "as combinadinhas", um grupo de amigas residentes na localidade, que adoram correr iguais e são conhecidíssimas.

A programação funciona assim: umas delas é quem organiza na noite anterior o look do dia seguinte que é composto de: viseira, camiseta, calça ou short, óculos e meia. O tênis cada um tem o seu. Cada camiseta tem uma frase de motivação que combina com o astral da turma e o que elas querem passar para outras pessoas naquela manhã.

Uma boa combinação, né?

Pitaco

Hoje o Marlley Figueiredo trouxe essa dica: “se você tem dificuldade de editar texto em uma tela tão pequena, faz o seguinte: quando for digitar qualquer palavra (ou letra) errada, experimente pressionar o botão de "espaço" no seu teclado. No mesmo instante, ela vai funcionar como um cursor (ou setinha do mouse). Pronto! Agora é só posicioná-lo onde você quiser, e alterar o texto. Fácil, né?

Ser Ponte

O Ser Ponte é um projeto de economia solidária feito por mulheres e para mulheres. Há um ano atende 100 famílias chefiadas por mulheres em situação de extrema pobreza em Fortaleza. O voluntariado chegou a contribuir financeiramente com 210 famílias por mês em 2020 e, agora, enfrenta novos desafios: a mobilização em torno de doadores e o engajamento de novos voluntários.

Com a permanência da pandemia e mais um ano de incerteza financeira, sem auxílio do Governo Estadual e sem perspectiva alguma no âmbito do Governo Federal, a Ser Ponte clama por apoio de diferentes formas: doação em dinheiro, doação em materiais, rifa com prêmio solidário, arrecadação de insumos em condomínios, empresas parceiras, aniversário solidário e divulgação nas redes (@serpontefortaleza).

Noite Mariana

A primeira noite Mariana no Mosteiro será transmitida hoje, a partir das 19h, através do instagram do @padreeugeniooficial. Esse é o melhor lugar para se refugiar, neste tempo de pandemia: no colo de Maria.

Vintage

Todos os dias, à tardinha, Bill Rola leva o irmão Francisco Roberto para passear em um dos seus carros da coleção Mercedes Benz pelas ruas e avenidas de Fortaleza. Eles fazem o maior sucesso com os cabelos brancos esvoaçantes, capota abaixada e ouvindo uma variada trilha sonora que vai de bossa nova aos barões da pisadinha. Eles sabem viver.

B-day

A documentarista Ângela Gurgel é a aniversariante de hoje que faz a virada de ciclo totalmente reclusa, mas sem deixar de trabalhar nenhum dia. No momento, está concluindo o documentário em “home office” sobre a vida da cearense e pintora destacada, Sinhá d’Amora.