“Artur Bruno – Caminhos de Educação e Meio Ambiente no Ceará” tem disputada noite de lançamento

Na noite de sexta-feira, 07, o Teatro Nadir Papi Saboia foi o cenário de resgate de histórias, de emoção e de gratidão com o lançamento do livro “Artur Bruno – Caminhos de Educação e Meio Ambiente no Ceará”, de autoria de Nájila Cabral. A obra, que vai além de uma simples biografia, tece uma narrativa que entrelaça a vida de Artur Bruno com a história da educação e do meio ambiente no estado desde os anos 1970.

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas, fez o prefácio da obra. O Ministro da Educação, Camilo Santana, a apresentação que consta no livro. A autora Nájila Cabral revelou que a ideia da biografia surgiu da admiração que sempre teve por Artur Bruno, seu ex-professor. Discurso simples, afetuoso e genuíno.

Legenda: Nájila Cabral Foto: LC Moreira

"Tem pessoas fazem a sua história e deixa um legado para as gerações” Nájila Cabral Autora de “Artur Bruno – Caminhos de Educação e Meio Ambiente no Ceará”

A após extensa fila de autógrafos, Tales de Sá Cavalcante abriu a solenidade. Deu as boas-vindas como anfitrião da “casa”. Foi breve na fala e ofereceu um poema o qual sempre lembra do homenageado por sua jovialidade e por ser um colecionador de bem querenças.

Legenda: Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

“Ao passar aqui e ali não saberão ao certo a minha idade, mas os momentos que vivi” Tales de Sá Cavalcante Reitor da Faculdade FB

Artur Bruno, por fim, ao púlpito, sempre externando sua gratidão aos presentes, Relembrou sua trajetória revelando os personagens que estavam na plateia. Super interessante, porque integrou os convidados do homenageado e, certamente, assim como eu, uma ex-aluna do Geo Studio, sentiram-se prestigiados e parte da história do livro. Sou fã. Finalizou com um provérbio africado sempre citado em seus discursos:

Legenda: Artur Bruno Foto: LC Moreira

“Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado.” Artur Bruno Professor e Político

Coisa de professor que, pela repetição, nos faz lembrar de seus valiosos ensinamentos.

O evento foi extremamente prestigiado por diversas personalidades e admiradores do homenageado.

Legenda: Plateia Foto: LC Moreira

