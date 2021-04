Arianos: o trevo de quatro folhas

Hoje nós vamos ter a coragem de falar dos arianos, aqueles nascidos entre os dias 20 de março a 20 de abril, do signo de fogo e representado por um carneiro. São pessoas que fogem da inércia, faz as coisas acontecerem, bom para definir tarefas, assumem responsabilidades. Tem uma energia vibrante e muita vontade de vencer. É do tipo gente que “vamos”, porque levantam o astral de qualquer pessoa para não ficar sofrendo em casa.

ARIANA EXEMPLAR

Hoje é o dia do aniversário da Desembargadora Iracema Vale, a segunda mulher a ocupar a Presidência do TJCE em 141 anos de história! Vida longa!

DIGITAL INFLUENCER

Nicole Pinheiro comemorou o seu aniversário bem ariana de ser: agitando com a família na Lagoa do Uruaú no melhor estilo “better together”

VIVER É BOM DEMAIS

A alegria e o bom gosto estão intrínsecos em Rafa Thomaz que registrou ser feliz em viver entre pessoas incríveis!

DISCRETA

A advogada Hilda Massler tentou passar a data de uma forma muito discreta, mas ela é um furacão de tão intensa. Os amigos, como Fernanda Leite, não deixaram passar a data e registraram votos lindos!

DEBUT

Ana Sophia Souza chegou mais linda ainda aos 15 anos no dia 13 de abril. Na foto, com a amiga Maria Cecília Montenegro que registrou seu carinho nas redes sociais.

LEGÍTIMA

Ariana assumida, a jornalista Gabi Dourado fez uma publicação divertida da rede social assumindo o que é ser uma ariana no inferno astral e em meio a uma pandemia! Parabéns pelo dia 15, Gabi!