A mulher de cada signo e seu jeitinho de amar.

Cada ser humano é único, muito embora, os astrólogos considerem que os assuntos do coração são muito influenciados pelos astros e elegem os pares perfeitos para o amor que são:

Áries + Libra.

Touro + Escorpião.

Gêmeos + Sagitário.

Câncer + Capricórnio.

Leão + Aquário.

Virgem + Peixes.



Veja, então, as particularidades gerais de como ama a mulher de cada signo do zodíaco:



AQUÁRIO (22/01 a 19/02)

A aquariana gosta de gente educada. São independentes, sabem o que querem da vida, são racionais e, para conquistar esse coração, quase gélido, tem que ser aos poucos, cativando e conversando muito. Com esse jeito de durona, é cheia de amor para dar e disfarça horrores quando está sofrendo por um amor ou por ciúmes.





Peixes (20/2 a 20/3)

A pisciana é uma mulher muito sensível. Na conquista, a pessoa deve estar alinhada com as suas emoções, porque é regida por grandes paixões. São “facinhas” porque, rapidamente, estão apaixonadas e iludidas, capazes de achar que estão diante do amor da sua vida. Por outro lado, são capazes de deixar de gostar “da noite para o dia”!

ARIES (21/03 a 20/04)

É cheia de personalidade, independente, pura energia, decide tudo sozinha, intensa e quando encontra um amor, doa-se por completa e costuma realizar todos os desejos do par. Topa tudo com o “mozão” e fica mega apaixonada. No entanto, não suporta traição e, ao menor sinal de infidelidade, procura uma nova paixão.

TOURO (21/04 a 20/05)

São amantes que você sempre quis ter: lindos, charmosos, cheirosos e conquistadores. Acontece que essas mulheres têm expectativas muito altas e só se entregam quando tem certeza que são correspondidas. É com carinho, beijos e insinuações que a taurina deixa o amado aos seus pés. Ela entrega-se! Fala dos sentimentos! Só não gosta de enrolação e joga as cartas na mesa: resolve os problemas da relação sem rodeios. Ah, são ciumentíssimas!

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Não procure na geminiana uma mulher com cara de apaixonada. O romance rola quando se comunicam bem com todas as pessoas que habitam numa só geminiana! Conquistar é fácil, mas, pelo amor de Deus, não fale em compromisso e nem pegue no pé de uma geminiana, porque ela sorri, mas corre léguas de distância. Contudo, quando se entrega, enche o par de declarações, surpresas, gostam de ouvir retornos em tempo real e muitos agrados.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

A canceriana é a mais apaixonada, a mais carinhosa, a mais apaixonada e a mais carente de todo o zodíaco. Ela tem uma entrega impressionante: quer dividir passado e presente, formar família e viver uma história de amor de cinema! É dramática, também. Para conquistar uma canceriana basta sorrir e mostrar que tem total interesse pela vida dela. Se chegar com planos mais sérios, então, fechou! Quando assunto é ciúmes, é super insegura, então, a canceriana precisa acreditar que a pessoa gosta primeiro para, depois, dizer que ama.

LEÃO (22/07 a 22/08)

A leonina é sem defeito (segundo ela mesma) e arrasa corações, porque tem um jeito divertido e sexy. Viver uma paixão é com a leonina mesmo: demonstra para todo mundo ver, é intensa e quase exagerada. Só não pode faltar duas coisas para ela no relacionamento: a admiração e a lealdade. Para conquistar mulheres desse signo a aparência é fundamental. Gosta de pessoas que demonstrem interesse e marquem presença. Ciúmes não combina muito com ela, só se for ameaçada por alguém que considere mais bonita que ela.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Costuma analisar o terreno antes de entrar na guerra. São complexas, criteriosas e querem saber tudo sobre o seu amor antes de começar o romance. Quando acontece, demonstra em atitudes que gosta de você, cuidando de tudo com todo carinho e atenção. São muito tranquilas e discretas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

As librianas combinam com todo mundo. São educadas e foram feitas para amar! Amam ganhar presentes sem motivo, surpresas românticas e suspiram por uma boa história de amor. São sempre sedutoras e jogam o maior charme na conquista. Por falar nisso, a conquista pode ser um problema, porque ou topa a liberdade total ou tem que ser com prioridade. As librianas quando tem ciúmes não dão cabimento e viram o jogo fazendo com que seu par é que tenha ciúmes dela. É inteligente!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Como em outros campos da vida é a mulher é a mais sexual, quente, passional e determinada de todos os signos: enfrenta o que for para ficar ao lado de quem ama. Quem for namorar uma escorpiana prepare-se, porque ela é conquistadora, intensa, doa tudo para viver um relacionamento seguro e cheio de amor e não demonstra a sua insegurança que é imensa, e é bem possessiva. Conquistar uma mulher de escorpião é saber que ela gosta de segredinhos, de olhares fogosos, mas que, também, te “stalkeia” em todas as redes sociais presentes e pretéritas. Ciúmes é assunto complicado para ela e para você também!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sua liberdade está acima de tudo para essa mulher que tem a fama que “pega, mas não se apega!”. A sagitariana gosta de viver várias paixões e só entra num namoro sério se estiver apaixonada e se for para os dois aproveitarem a vida, num relacionamento confiável e fazendo tudo para dar certo. São companhias maravilhosas, ótimo astral, humor altíssimo e são animadas mesmo. A sagitariana nem lembra de ciúme, mas quando sente, é vexame daqueles de ter vergonha depois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dizem que é o signo que menos valoriza o amor por achar perda de tempo. Essa fama vem, porque são mulheres práticas, sérias e super racionais. Cumprem todos os acordos feitos. É uma companheira para todas as horas, mas precisa de alguém que lhe apoie também. Apesar de ser seletiva para amar, quando se apaixona, abre o verbo: é romântica, afetuosa e muito bem humorada. Para conquistar tem que entender os objetivos dela e todas as perguntas que ela faz, simplesmente, porque está interessada (mas que parece uma entrevista de emprego. Não se assunte, é muito interesse!). Para a capricorniana, o ciúme é uma coisa que não rola, porque ela não perde tempo com isso. O que é combinado é combinado e ponto final.





Então, você achou que esse é o seu jeitinho de amar? O signo é a parte do mapa astral que mais defina a essência interior, é um indicativo. Existem os ascendentes que envolvem as ações, como nos apresentamos no mundo, a nossa aparência física, estilo, como nos cuidamos, enfim, como o outros nos percebe. E, também, a Lua que representa as emoções e a forma como nos expressamos.

E eu só sei de tudo isso, porque sou uma curiosa pelo assunto, perguntei a algumas pessoas capacitadas no tema.

Apesar de acreditar em signos, ascendência e lua, tenho certeza que, quando duas pessoas querem muito estar juntas, não interessa saber nada disso no primeiro momento. A conquista é um caminho gostoso de descobertas. Amar, acima de tudo, é compreender e aceitar a maneira de ser de cada um.