'Air', de Ben Affleck, pode até ser a história sobre um tênis, mas é mais que isso; veja crítica

Engraçado como o cinema pode tornar as mais simples histórias em algo maior, digno de ser contado por horas diante de uma grande tela. Em 'Air: A história por trás do logo', novo filme sob direção de Ben Affleck, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (6), é mais ou menos o que acontece - não que o enredo seja tão simples assim, veja bem.

O longa, com grandes nomes como Viola Davis e Matt Damon como protagonistas, passeia pela história do surgimento do tênis Air Jordan, produzido pela Nike com o nome de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos: Michal Jordan.

Por aí, se pode dizer que o filme seria apenas mais uma narração de fatos da história norte-americana, mas ele se propõe a ser bem mais que isso. Muito mais.

Veja o trailer:

O enredo propõe mostrar a reinvenção da divisão de basquete da Nike em 1984, enquanto marcas como Adidas e Converse eram vistas como as únicas possíveis de serem utilizadas pelos atletas da modalidade. Baseado na história real, o filme se desdobra na busca de Sonny Vaccaro (Matt Damon) em convencer a revelação da NBA na época, Jordan, e a mãe dele, Deloris Jordan, a assinarem com a marca esportiva.

Elenco dá conta

Antes mesmo de citar os pontos altos do filme, cabe a esta coluna passear pelos nomes de peso que o compõem. O roteiro de Alex Convery, com um tom de comédia mais leve e preciso, brilha por meio de atores como Chris Tucker e Chris Messina, além de, claro, Matt Damon, Viola Davis e o próprio Ben Affleck.

Acontece que 'Air' se vende como despretensioso e é nesse caminho onde ganha a plateia de forma inesperada. Quem não gosta de basquete ou não conhece Michal Jordan - algo quase impossível-, deve gostar do filme. Os que preferem dramas devem se interessar, enquanto os que já gostam mais da comédia também terão apreço pela obra. Ou seja, entretenimento no mais alto nível.

Legenda: Ben Affleck aparece atuando no filme, mas brilha mesmo é na direção Foto: divulgação/Warner Bros.

Muito disso passa pelas mãos de Affleck, sem a menor dúvida. Aqui ele surge como ator na pele de um personagem coadjuvante, já que Phil Knight, criador da Nike, fica mais aos bastidores enquanto dá a deixa para Vaccaro, e se destaca mesmo na direção.

O filme poderia ser engessado, mas está muito longe disso, trabalhando uma história que revolucionou o esporte da forma mais clara existente, sem desgarrar dos olhos atentos dos que o assistem.

Damon e Viola brilham

Para os fãs de cinema, presenciar Matt Damon e Viola Davis em ação é sempre uma maravilha. Aqui, inclusive, não poderia ser diferente. Entre as negociações de Vaccaro e Deloris, interpretado pelos dois, o longa se envolve nos diálogos, nas expressões dos dois, na intuição do contratado da Nike e na vontade da mãe de ver o filho, ainda um prodígio, brilhar de verdade.

Legenda: Matt Damon interpreta Sonny Vaccaro, nome por trás da negociação entre Nike e Michael Jordan Foto: divulgação/Warner Bros.

Na imprensa internacional, muito se falou que Michael Jordan escolheu pessoalmente Viola Davis para o papel da mãe. Ela, indubitavelmente, não decepciona em nenhum aspecto. Ainda que o astro não seja retratado no filme, ela dá conta de mostrar, sozinha, o elo poderoso da relação entre os dois.

Enquanto isso, há muito espaço para Matt Damon brilhar. A relação de amizade dele com Affleck já é antiga e, como não é diferente nas parcerias anteriores deles, o diretor entrega todo o necessário para a estrela do longa brilhar. O Vaccaro sonhador interpretado por Damon consegue tudo e, ainda que a audiência duvide por um momento, só ele seria capaz de unir Jordan à Nike.

Legenda: Viola Davis interpreta Deloris Jordan de forma magistral como a mãe que tornou possível parte da glória de Michael Jordan Foto: divulgação/Warner Bros.

Poderia unir muitos outros aspectos positivos à soma geral de 'Air'. A trilha sonora, a imersão em 1984, o cenário em que se encontravam as marcas relacionadas ao basquete, a importância do Air Jordan para a indústria esportiva.

Aqui, no fim, me resumo a dizer que ver a história sob a perspectiva do entretenimento é sempre uma aventura incrível quando se resume algo bem contado e produzido. Assim sendo, há de se garantir, esse aqui é perfeito para ser visto nos cinemas.