Vai ficar tudo bem. Uma música (e um vídeo) ecoa como grito de esperança para o mundo

Todos os dias, milhões de brasileiros param alguns instantes para aplaudir, de suas janelas, os profissionais de saúde que estão na linha de frente da guerra contra o novo coronavírus. São médicos, enfermeiros, auxiliares... Pessoas que, diferente da maioria de nós, não podem ficar em casa e nem abraçar os que amam quando voltam do trabalho. Precisam salvar vidas, planejar ações para enfrentar o que está por vir.

Quem fica em casa, luta como pode para evitar a contaminação e para liberar hospitais, enquanto a cidade lá fora parece pausada como nas piores distopias apocalípticas.

Em meio à pandemia, a arte se transformou em arma essencial para que o amor não pereça diante do medo, da incerteza e do isolamento social (tão necessário).

Entre todas as muitas manifestações que assistimos virtualmente, uma delas vem viralizando (sem trocadilho) nas redes sociais, como se fosse um grito de esperança para o mundo. "Andrà tutto bene" significa "vai ficar tudo bem" e foi escrita por Flávio Cristovám, um músico dos Açores.

Título em italiano (como um recado ao lugar do mundo mais castigado com mortes pela Covid-19), letra em inglês, a música ganhou um vídeo que mostra um mundo diferente do que nos acostumamos a ver. Um mundo onde as guerras entre os homens parou. Onde (quase) todos viraram simplesmente seres humanos unidos contra um inimigo comum.

"Nestes tempos estranhos, em que todos nos encontramos assombrados pela ansiedade, procuramos dentro de nós a melhor forma de combatê-la. Escrevi e gravei esta canção no meu pequeno estúdio como a minha forma algo", escreveu Cristóvam em sua página de Facebook.

Para quem está em casa por respeito aos mais vulneráveis e por consciência social, o cantor enfatiza: "separados lutamos, juntos resistimos. Um abraço a todos".

O vídeo, criado por Pedro Varela que usou imagens enviadas por várias pessoas a partir de casa. São apenas 3 minutos e 29 segundos que definem muito bem a atual jornada da humanidade.

Pedro Varela também falou nas redes sociais:

"Um dia lembraremos dos tempos mais difíceis ... quando a distância significava amor e nos mantinha vivos"

Ele conta que quando Cristóvam enviou o primeiro verso da canção, soube que era algo especial. "Ele vive isolado na Ilha Terceira, nos Açores, e fez isso para o mundo. Isto é para os que estão em casa e sobretudo e em especial para os que estão lá fora... a nos proteger".