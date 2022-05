Missa de Santo Antônio, em Barbalha, tem Camilo Santana de um lado e Capitão Wagner de outro

A missa que deu início aos festejos de Santo Antônio, em Barbalha, na Região do Cariri, neste domingo (29), uniu, no espaço religioso, adversários políticos. De um lado, o ex-governador Camilo Santana (PT), pré-candidato ao Senado, e aliados políticos petistas e pedetistas, e, do outro, o pré-candidato da oposição ao Governo, Capitão Wagner (UB), e aliados bolsonaristas.

Antes de começar a cerimônia, Camilo e Wagner trocaram cumprimentos entre eles e com outros participantes da celebração. Além da missa, os grupos também participaram de cortejo nas ruas, com fotos e outros registros de apoio de possíveis eleitores.

Ao lado de Camilo, sentados ao lado esquerdo da Matriz, estavam o deputado federal José Guimarães (PT), o deputado estadual Fernando Santana (PT), o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PDT), e o prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PDT).

Do lado direito, Capitão Wagner estava acompanhado do ex-prefeito de Barbalha Argemiro Sampaio (UB), do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (UB), do deputado estadual Delegado Cavalcante (PL) e do vereador de Fortaleza Carmelo Neto (PL).