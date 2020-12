Secretariado de Sarto em detalhes

O secretariado do prefeito eleito Sarto Nogueira, anunciado na quarta (30), é cercado de questões simbólicas e dão direções de como será a administração pública aprovada nas urnas em novembro. O destaque das mulheres em pastas estratégicas é uma marca que o próprio pedetista fez questão de citar ao anunciar os nomes, conforme antecipamos nesta coluna na edição de quarta (30). A lista revela ainda um núcleo duro que acompanha Sarto e a manutenção de nomes conhecidos da gestão Roberto Cláudio, que, aliás, deixa aliados bem posicionados na nova gestão de Sarto que vai começar em 1º de janeiro.

Núcleo feminino

As mulheres vão coordenar boa parte do orçamento municipal na próxima gestão. Elas estarão à frente de um tripé considerado por Sarto como fundamental para a superação da pandemia.

Flávia Teixeira (Finanças) ficará, como também antecipamos nesta coluna, com a chave do cofre municipal. Caberá a ela a coordenação de um plano de retomada econômica. Dalila Saldanha (Educação), uma das poucas que permanece no mesmo cargo da gestão atual, ficará responsável pelo plano de retomada das aulas presenciais.

Planejamento da vacina

A estratégia de vacinação da população, prioridade número um para o próximo prefeito, em qualquer circunstância, será o desafio maior de Ana Estela Fernandes (Saúde), que atuou como adjunta na administração que está se encerrando. Trata-se, muito provavelmente, da principal providência que recairá sobre a gestão no ano que se inicia. E completa a lista feminina a secretária de Meio Ambiente, Luciana Lobo (Seuma), também remanescente da gestão Roberto Cláudio, quando estava na Controladoria.

Influência

O prefeito Roberto Cláudio, por sinal, sai do Governo, mas deixa aliados próximos em cargos estratégicos. Além dos nomes já citados, Samuel Dias (Infraestrutura), Marcelo Pinheiro (Planejamento) e João Pupo (Coordenação de Regionais) fizeram parte do núcleo duro do prefeito que se despede.

Élcio Batista, vice-prefeito eleito, ficará à frente do Iplanfor. Ele, portanto, ficará na parte de planejamento urbano de médio e longo prazos. A indicação acabou surpreendendo, pois esperava-se que ficasse em um cargo mais executivo.

Partidos e Aliados

Partidos como Cidadania, com Alexandre Pereira (Turismo), PSDB, com Ozires Pontes (Esportes), e PP, com Rodrigo Nogueira (Desenvolvimento Econômico), também mantêm espaço no primeiro escalão municipal. Cláudio Pinho, aliado histórico de Sarto e prefeito que está encerrando o mandato em São Gonçalo do Amarante, ficará na Pasta de Direitos Humanos.

Vereadores

Também chamou atenção a presença de apenas um vereador na lista do primeiro escalão: Elpídio Nogueira, irmão de Sarto (Cultura). Havia a expectativa de convocação de mais nomes para beneficiar suplentes no Legislativo. As atenções agora se voltam para o segundo escalão e para a indicação das secretarias regionais.