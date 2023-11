Recados políticos da convenção do PSDB antecipam antagonismo de 2024 entre ex-aliados

A convenção partidária que confirmou o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, como presidente estadual do PSDB, ocorrida na noite da última segunda-feira (30), em Fortaleza, deu um tom ríspido e duro ao embate político entre ex-aliados. As fortes declarações passam uma linha demarcando o território. De um lado, Sarto, Ciro e Tasso. Do outro, Camilo, Elmano e Cid.

O enfrentamento deixa ainda dois recados claros: a antecipação do embate acusatório eleitoral de 2024 e a polarização entre ex-aliados que estão, agora, em lados opostos.

A campanha que elegeu José Sarto ao Paço Municipal em 2020, em meio à pandemia, contou com apoio de lideranças como Ciro e Cid Gomes, Roberto Cláudio, Tasso Jereissati e até com a simpatia do então governador Camilo Santana que, diante da candidatura de Luizianne Lins, sua correligionária, ficou impossibilitado de participar diretamente do embate no primeiro turno.

Entretanto, Camilo também teve papel estratégico naquela campanha. Saiu do seu gabinete o candidato a vice na chapa de Sarto, justamente Élcio Batista. Além disso, Camilo encampou um debate público acirrado com o principal nome da oposição naquele momento, que era Capitão Wagner. O foco do debate foi o motim de policiais militares ocorridos em 2020.

Pois bem, o grupo se dividiu e as lideranças agora estarão em lados opostos. O embate, a julgar pelo momento, será pesado.

As declarações de Sarto, Ciro e Tasso Jereissati foram uma artilharia direcionada ao Palácio da Abolição e aos aliados do senador Cid Gomes, que agora estão em lados opostos. E essa deverá ser a tônica da campanha antecipada à Prefeitura de Fortaleza.