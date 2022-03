Os cearenses na festa de aniversário do presidente Bolsonaro em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou uma festa de aniversário nesta segunda-feira (21) no Palácio do Planalto, em Brasília. A comemoração foi discreta, para poucos, e em meio ao expediente. Dois parlamentares cearenses estiveram na festividade: vereador de Fortaleza Carmelo Neto e o deputado estadual André Fernandes (PL).

A comemoração foi pelo aniversário de 67 anos do presidente Bolsonaro e contou com a presença de ministros, auxiliares e parlamentares mais próximos, entre eles estavam os dois cearenses que têm se notabilizado como os mais próximos do presidente no Estado.

André Fernandes deverá ser candidato a deputado federal pelo PL nas eleições de outubro. Ele teve, inclusive, sua ficha de filiação ao PL abonada por Bolsonaro. Em 2018, o parlamentar, fiel escudeiro do presidente, foi o mais votado na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, com mais de 100 mil votos.

“Comemorando mais um aniversário do nosso presidente. Obs: é incrível a delicadeza do homem!”, disse o parlamentar nas redes sociais.

Já Carmelo Neto foi eleito vereador de Fortaleza nas eleições de 2020, mas iniciou sua militância pró-Bolsonaro aos 13 anos. Carmelo pretende se candidatar a deputado estadual nas próximas eleições estaduais.

“Parabéns, meu presidente. Que deus continue lhe abençoando e conduzindo. Conte sempre comigo”, escreveu.