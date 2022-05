Morre o desembargador Haroldo Máximo, ex-presidente do TRE-CE

Faleceu na tarde desta terça-feira (17) o desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará Haroldo Correia de Oliveira Máximo, aos 72 anos. Ele ingressou na magistratura em 1981 e estava ainda na ativa no TJCE. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o velório.

O magistrado também atuou na Justiça Eleitoral, tendo sido presidente da Corte entre 2019 e 2021, comandando as ações relativas às Eleições Municipais de 2020 no Estado do Ceará.

Sob a liderança dele, o TRE-CE conduziu um difícil pleito, marcado pela mudança de data das eleições por conta da pandemia da Coivid-19 e cercado de incertezas. A votação acabou ocorrendo normalmente nos 184 municípios do Estado.

Autoridades cearenses como a presidente do TJCE, Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e o presidente do TRE-CE, desembargador Inácio Cortez, decretaram luto oficial de três dias pelo falecimento do desembargador Haroldo.

Repercussões

Personalidades do Estado lamentaram a perda do desembargador. A governadora Izolda Cela fez postagens nas redes sociais, em solidariedade.

Maria Nailde Pinheiro Nogueira Presidente do TJCE A magistratura cearense está de luto com a passagem do desembargador Haroldo Máximo. Grande magistrado, homem probo, reto. Foi corregedor, vice e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Na Justiça estadual foi coordenador da Esmec, diretor da Associação de Magistrados e primeiro presidente da Comissão Nacional de Penas Alternativas. Por onde passou, deixou um legado de conduta ética, moral e profissional exemplar”.