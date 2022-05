Ministério Público divulga lista sêxtupla para vaga de desembargador no TJCE

O Conselho Superior do Ministério Público Estadual (MPCE) divulgou nesta terça-feira (3) a lista sêxtupla com os nomes da Instituição para vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará.

A vaga é destinada ao MP pelo mecanismo do Quinto Constitucional. Segundo a Constituição Federal, um quinto da composição dos tribunais deverá ser composta por membros do Ministério Público.

A lista sêxtupla será, agora, submetida ao pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, que reduz para três nomes e submete à apreciação da governadora Izolda Cela, a quem cabe a indicação final.

O Conselho indicou os seguintes nomes por ordem alfabética: