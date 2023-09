Enquanto adversários se movimentam politicamente, Sarto turbina agenda de gestão de olho em 2024

A antecipação do lançamento de pré-candidaturas à Prefeitura de Fortaleza oferece uma dimensão do que será a corrida pelo Paço Municipal no próximo ano. Enquanto os adversários se movimentam politicamente, o prefeito José Sarto (PDT) intensifica a agenda da gestão como estratégia de posicionamento no debate público, faltando pouco mais de um ano para a eleição.

Em entrevistas, o prefeito tem repetido, como um mantra, alguns números da administração. O mais destacado deles é o de obras em andamento: cerca de 200 intervenções. Está em execução, por exemplo, um projeto de drenagem e urbanização, o Proinfra, que confere visibilidade política à gestão e ao prefeito, com um investimento de R$ 172 milhões.

A expectativa é que, até dezembro, o prefeito inaugure intervenções em, pelo menos, 12 comunidades de Fortaleza, incluindo ruas do Mondubim, São Miguel, Aracapé e Ancuri. Do total de obras, informa a gestão, 90% estão localizadas em áreas periféricas da Capital.

O pacote de obras abrange também duas áreas estratégicas: educação e saúde. Na rede de ensino público, são 71 obras em andamento, entre elas 5 escolas de tempo integral, 5 escolas de educação infantil e 13 escolas areninhas. O investimento é de cerca de R$ 273 milhões, todas com perspectiva de inauguração até o ano que vem.

Na saúde, o prefeito enfrenta, certamente, o maior desafio. É a área onde há mais demanda por melhorias. Iniciado em abril deste ano, um pacote de investimentos de R$ 130 milhões tem buscado aprimorar a infraestrutura dos postos de saúde e unidades hospitalares sob responsabilidade da Prefeitura. As entregas já começaram.

O tema saúde tem sido, inclusive, objeto de embates entre a gestão e a oposição, principalmente com aliados do governador Elmano de Freitas, cujo partido, o PT, deverá lançar candidato próprio à sucessão no próximo ano.

Nos bastidores, José Sarto tem acompanhado o desempenho da gestão baseado em pesquisas de opinião. Reconhece-se a necessidade de avanços em áreas como a saúde, mas há consenso na equipe do prefeito de que as aparições públicas e uma participação mais efetiva no debate público são estratégicas e urgentes.