Ceará tem mais de 500 mil eleitores com os títulos cancelados; consulte sua situação

O Estado do Ceará tem, atualmente, mais de 500 mil eleitores com o título eleitoral cancelado. Isso ocorre por diversos fatores, entre os quais a ausência em três eleições consecutivas sem justificativa e a falta de cadastramento biométrico, que será obrigatório para as eleições de 2024.

Segundo dados oficiais do pleito do ano passado, o Ceará tinha cerca de 6,8 milhões de eleitores aptos a votar. Assim, o contingente de cidadãos com problemas na Justiça Eleitoral se aproxima de 10%, o que requer atenção.

Além da participação nas eleições, o título eleitoral é fundamental para que o cidadão possa obter passaporte, assumir cargos públicos ou até mesmo se matricular em universidades públicas no país.

Do total exato de 524.237 eleitores, segundo dados repassados pelo TRE-CE a esta coluna, 170.165 inscrições estão canceladas devido à ausência do cadastro biométrico.

Esses eleitores deveriam ter procurado a Justiça Eleitoral para fazer o cadastro das digitais entre 2019 e 2020. Entretanto, devido à pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter válidos os títulos mesmo daqueles que não realizaram o recadastramento.

Para as eleições de 2024, nas quais a população escolherá prefeito, vice-prefeito e vereadores, a biometria será obrigatória no Ceará.

O cidadão tem até o dia 8 de maio de 2024 para regularizar a situação a tempo de votar em outubro.

Consulte sua situação aqui.