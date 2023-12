Camilo Santana e outros três ministros voltam ao Senado para votar indicação de Dino ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai exonerar, temporariamente, quatro ministros do seu governo, entre eles, o cearense Camilo Santana. Os quatro integrantes da equipe presidencial têm mandato no Senado Federal e vão voltar apenas para votar na indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF).