Rigor contra a desobediência

A repercussão negativa do bate-boca entre os deputados Osmar Baquit (PDT) e Leonardo Araújo (MDB) e a sequência do assunto, ontem, fizeram com que o presidente da Casa, José Sarto (PDT), se pronunciasse de forma dura a respeito dos excessos cometidos por deputados no uso da tribuna da Casa. Após reunião com a Mesa Diretora e o Colégio de Líderes, o presidente cobrou publicamente os parlamentares e afirmou: "Aqui é coisa séria. Isso aqui não é brincadeira de colégio. De crianças que estão aqui para passar o tempo", destacou o presidente, ao reforçar que a infração às regras da Casa serão punidas com rigor.

Bastidores

Por questões regimentais, o presidente está aguardando representações contra os envolvidos. Nos bastidores, o que se diz na Casa é que o Pros pode representar contra o deputado Osmar Baquit, e o PSD poderá requerer punição a Leonardo Araújo, os dois envolvidos na briga. Até ontem, entretanto, nenhum dos dois pedidos havia sido formalizado. Na compreensão de quem acompanha o caso de perto, contra o deputado Leonardo Araújo pode ocorrer mais de uma denúncia por episódios anteriores.

Ano eleitoral

De uma forma ou de outra, o posicionamento do presidente e a repercussão que o caso tomou precisam servir de exemplo para que os parlamentares, que têm atuação independente, mas também têm responsabilidades inerentes ao cargo, fiquem mais atentos e respeitem os ditames constitucionais e éticos para o uso da tribuna da Casa, principalmente por se tratar de um ano eleitoral.

Contra o corona

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), juntamente com os gestores de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e o de Vitória, Luciano Rezende, foram designados, ontem, pela Frente Nacional dos Prefeitos para acompanhar a série de medidas combinadas, ontem, com o Governo Federal de reforço nos caixas e na atenção em Saúde no combate ao coronavírus. Seis pontos, desde repasses de R$ 1 bilhão, contratação de médicos e reforço no horário dos postos de saúde, estão na lista. Há pedidos feitos também ao Congresso Nacional.

Busca por aliança

Ontem, PDT e PSB deram um passo em busca de aliança nacional, sem o PT. Começou por São Paulo, onde o candidato a prefeito será o socialista Márcio França. Em Fortaleza, os dois partidos também estarão juntos.

Em meio ao impasse orçamentário em Brasília, que opõe Governo Federal e Congresso Nacional, o coronavírus parece sinalizar para uma trégua. Ficou acertado que haverá suplementação orçamentária de R$ 5 bilhões para o combate à doença.

Deputado cearense Domingos Neto, relator do Orçamento, garante que os valores serão acordados entre os poderes para a liberação. O parlamentar, entretanto, disse que ainda não houve um detalhamento das ações que o Ministério da Saúde pretende implantar