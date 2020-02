Governador quer proibir anistia para motim de policiais na Constituição; deputados são convocados

O governador Camilo Santana enviou à Assembleia Legislativa Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que proíbe expressamente a concessão de anistia em caso de greve ou motins dos policiais militares. A medida é mais uma ofensiva dos poderes estaduais contra o movimento de policiais militares em curso no Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), convocou para o fim da tarde desta sexta-feira (28) uma reunião extraordinária da Mesa Diretora do Legislativo. A pauta será uma convocação extraordinária dos deputados estaduais cearenses para sessões plenárias no fim de semana.

Parlamentares, muitos dos quais estão viajando para o Interior no fim de semana, para as suas bases, já estão sendo convocados para as sessões.