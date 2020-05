Ajuda financeira a estados e municípios será tema de live de Bolsonaro com governadores

O presidente Jair Bolsonaro terá uma reunião na próxima quinta-feira (21) com os governadores do País por vídeoconferência. O encontro virtual será para alinhar a sanção do projeto aprovado pelo Congresso Nacional de socorro a estados e municípios no valor total de R$ 125 bilhões, entre repasses diretos e suspensão de dívidas dos entes federados com a União. O governador cearense Camilo Santana vai participar do ato.

Um dos pontos centrais da conversa será a contrapartida exigida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que estados e municípios, além da União, se comprometam a congelar salários de servidores públicos pelo prazo de 18 meses.

Durante a discussão do socorro no Legislativo, Câmara e Senado isentaram do congelamento trabalhadores da Saúde, Segurança e Educação. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, o próprio presidente havia autorizado a retirada de professores do congelamento. Depois, entretanto, o chefe do Executivo recuou e disse que iria vetar esse trecho do projeto.

Há um temor no Palácio do Planalto de que os vetos aos projeto sejam derrubados pelo Congresso Nacional e a reunião com os governadores seriam para alinhar o tema.

Relação conturbada

Reiteiradas vezes, o presidente Bolsonaro têm feito críticas aos governadores e prefeitos e atribuído a eles a responsabilidade pelas perdas na economia. A ideia do encontro virtual com gestores estaduais surgiu em uma reunião de Bolsonaro com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).