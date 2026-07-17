Aeroporto de Quixadá passa por reformas e poderá receber voos comerciais

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) cancelou nessa quinta-feira (16) medida cautelar que restringia operações de aeronaves a jato no Aeroporto de Quixadá, no Sertão Central cearense.

A restrição estava em vigor desde março de 2020 e sua retirada representa um marco para a retomada operacional do equipamento.

As pendências para operação padrão no aeroporto foram encerradas com as ações da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), em parceria com a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

O conjunto de obras na infraestrutura do Aeroporto Regional de Quixadá visaram à segurança operacional e à modernização do equipamento.

“As intervenções foram comunicadas oficialmente à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), juntamente com a comprovação da conclusão dos serviços”, disse a Secretaria em nota à coluna.

As obras contemplaram a recuperação do pavimento da pista de pouso e decolagem, da pista de táxi e do pátio de aeronaves, além da recomposição completa da sinalização horizontal das áreas operacionais.

Também foram executados tratamento superficial e microrrevestimento asfáltico, solucionando as não conformidades apontadas pela Anac em inspeções anteriores e restabelecendo as condições de segurança operacional do aeroporto.

“Com a conclusão das intervenções, a Setur encaminhou à Anac toda a documentação técnica, incluindo projeto executivo e registros fotográficos das obras, para análise e validação das melhorias realizadas”, completou a Setur.

Foto: Divulgação/Setur.

Aviação executiva pode se beneficiar

Quando se fala em aeroportos regionais, não se está pensando imediatamente em voos comerciais. Naturalmente, a possibilidade de um dia voltar a atrair operações regulares continua sendo positiva.

Afinal, foi justamente em Quixadá que a Azul chegou a anunciar voos para Fortaleza, antes de suspender as operações no Ceará em 2025 devido a questões relacionadas à infraestrutura do aeroporto.

A principal conquista é a recuperação da capacidade de receber, de forma adequada, a aviação executiva e corporativa, segmento que desempenha papel fundamental no desenvolvimento econômico e atração de investimentos de regiões do interior.

O momento é oportuno, pois o Sertão Central está diante de uma das maiores transformações logísticas de sua história recente.

A consolidação da Ferrovia Transnordestina tende a gerar novos fluxos econômicos e atrair investimentos privados para a região.

Quixeramobim, município vizinho de Quixadá, será diretamente beneficiado por sua proximidade com o traçado ferroviário, abrindo espaço para projetos ligados à logística, armazenagem, indústria, agronegócio e serviços.

A combinação de ferrovia, rodovias e aeroporto cria condições mais favoráveis para a atração de empreendimentos.