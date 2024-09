Cearenses para acompanhar até Los Angeles 2028

O ciclo de Los Angeles 2028 começou no dia seguinte ao encerramento dos Jogos de Paris 2024, em agosto passado. É isso mesmo: o esporte olímpico não para e a preparação para fazer parte do maior evento multiesportivo do planeta, daqui a menos de 4 anos, já está a todo vapor para muitos esportistas. Em Paris 2024, o Ceará esteve representado por cinco atletas: o velocista Matheus Lima, no atletismo; o tenista Thiago Monteiro; os triatletas Manoel Messias e Vittória Lopes, e a jogadora de handebol Adriana Cardoso. Todos eles seguem entre os melhores do País em suas modalidades e com boas perspectivas de estar em Los Angeles.

Dos cinco, Matheus é o mais novo - tem só 21 anos - e já começou o quadriênio com todo o gás. O velocista fez a melhor marca de sua vida nos 400 metros com barreiras mês passado, na etapa da Silésia da Diamond League, com 48s12. Esse tempo daria a ele vaga na final olímpica em Paris, onde teria ficado em 7º lugar. Por outro lado, “Doce” terá 37 anos em 2028 e o desafio de seguir sendo convocada para a seleção brasileira de handebol até lá.

Legenda: Cearense Lucas Rabelo conquistou o segundo ouro do skate brasileiro no Pan de 2023. Foto: Pablo Vera/AFP

Além do quinteto que esteve em Paris, vale ficar de olho em outros cearenses que vêm se destacando em suas respectivas modalidades e podem pintar em Los Angeles 2028. São eles: Felipe “Manerim”, no ciclismo BMX freestyle; Yasmin Lima, no judô; Manu Abreu, no remo; Lucas Rabelo, no skate street; e Rebecca, Carol Horta e Hegê, no vôlei de praia.

No ciclismo, Felipe Alexandre, o “Manerim”, de 25 anos, já foi campeão brasileiro de BMX Freestyle. Natural de Fortaleza, ele chegou a disputar vaga em Paris com o paulista Gustavo Bala Loka, que foi 6º colocado na última Olimpíada.

Também de Fortaleza, Yasmin Lima é tricampeã brasileira da categoria meio-leve (até 52kg) no judô. Aos 27 anos, ela é a terceira melhor brasileira no ranking mundial desse peso, atrás só de Larissa Pimenta – bronze em Paris – e de Jéssica Pereira. Ano passado, venceu uma etapa do circuito pan-americano e foi 5ª em uma etapa do grand slam - terceira classe mais importante de torneios da modalidade (atrás só do Mundial e do Masters).

De Reriutaba, Manu Abreu é atleta de remo do Botafogo/RJ e chegou perto de conquistar uma vaga em Paris, ao ficar em 4º lugar no skiff duplo do Pré-olímpico do Rio de Janeiro, ao lado da carioca Isabelle Falck. Além disso, a cearense de 37 anos é a atual vice sul-americana no Quatro Sem Timoneiro e no Oito Com.

Skate street

No skate street, Lucas Rabelo esteve entre os seis brasileiros que lutaram por vaga em Paris até o fim, mas acabou fora da Olimpíada. Fortalezense, o skatista de 25 anos foi vice-campeão do Super Crown da SLS, a etapa decisiva da principal liga anual de skate do mundo. No ano passado, foi campeão pan-americano em Santiago, no Chile.

Por fim, o vôlei de praia cearense segue entre os melhores do mundo. Rebecca, 31, quadrifinalista em Tóquio 2020 ao lado de Ana Patrícia, não conseguiu vaga em Paris, mas forma atualmente a 3ª melhor dupla brasileira do ranking mundial, ao lado da paranaense Ágatha, prata na Rio 2016; Hegê, 28, ganhou duas etapas do circuito sul-americano neste ano, jogando com a fluminense Vitória; e Carol Horta, 32, venceu uma etapa future do Circuito Mundial ano passado, com a catarinense Ana Luíza.

Legenda: Vôlei de praia cearense segue entre os melhores do mundo. Rebecca Silva foi quadrifinalista em Tóquio 2020 Foto: Wander Roberto / Inovafoto

RÁPIDAS

Cearenses para Brisbane 2032?

A cearense Viviany Lima, 15, ganhou dois ouros no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo, encerado nesse domingo, 15, em Recife. A atleta de Russas quebrou o recorde brasileiro sub-16 do salto em distância, com 6m10. O outro ouro dela foi ao lado de três conterrâneas, no revezamento 4x100m: ela, Maria Eduarda Lima, Leticia Sousa e Moana Barroso representaram a Associação de Atletismo Russana e venceram com o tempo de 49s33.

Thiago joga Challenger

Thiago Monteiro joga nesta semana o Challenger de Bad Waltersdorf, na Áustria, como o segundo cabeça-de-chave. Apesar de este ser uma classe de torneios de menor expressão no circuito mundial, uma boa campanha pode fazer o cearense subir no ranking da ATP, no qual é o 76º colocado (o melhor brasileiro em simples).

Mais Brasil no skate

Legenda: A brasileira Rayssa Leal é uma das referências mundiais do Skate Street Foto: Tim Nwachukwu / AFP

Após o título de Rayssa Leal no street no último sábado, 14, o World Skate Games prossegue nesta semana em Roma, com as disputas do skate park. O Brasil estará representado por 14 atletas, entre homens e mulheres, com destaque para Pedro Barros e Augusto Akio, medalhistas olímpicos em Tóquio e Paris, respectivamente. As disputas começam nesta quarta, 18, às 4h (de Brasília), e seguem até domingo, 22.