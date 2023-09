Digital College firma parceria com Pague Menos para formação tecnológica de funcionários

Após iniciar o processo de expansão para o segmento B2B (de empresa para empresa), a Digital College, instituição de ensino com cursos voltados para segmento da tecnologia, firmou parceria com a Pague Menos. Por meio do processo, os funcionários da rede de farmácias terão acesso aos cursos da Digital com desconto de até 25%.

Segundo Daniel Monteiro, CEO da Digital College, esse processo surgiu após perceberem uma demanda crescente de empresas em capacitar as equipes nas competências digitais.

Acerca de como essa prática auxilia na expansão da marca, o CEO explica: “estamos investindo fortemente em marketing digital e parcerias estratégicas, como a que estabelecemos com a Pague Menos. Além disso, temos participado de eventos e conferências importantes do setor, buscando sempre posições de destaque para promover a marca”.

Hoje, mais de 20 empresas já estão conveniadas com os serviços da Digital College. As formações oferecidas são na modalidade presencial, nas áreas de marketing digital, programação, segurança da informação, dados e design. Daniel Monteiro também destaca que há a possibilidade de implantar módulos personalizados a depender da demanda.

Na manhã da última terça-feira (5), a Fundação Edson Queiroz lançou a 21º edição da campanha Doe de Coração, no auditório da Universidade de Fortaleza (Unifor). Com o objetivo de estimular a doação de órgãos, o evento reuniu gestores da Fundação, professores e alunos da Unifor, transplantados, autoridades da área da saúde do Ceará, além de representantes de instituições parceiras da campanha.

Durante o evento, foi exibido um vídeo com histórias e depoimentos de doadores e transplantados do Ceará. Atualmente, o estado é o terceiro no ranking nacional em número de doadores efetivos por milhão da população.

Na programação deste ano, a Doe de Coração irá realizar ações de conscientização e sensibilização no campus da Unifor e em instituições parceiras, como hospitais e clínicas médicas, além de espaços públicos. Haverá também sorteio de camisas da campanha, distribuição de folderes, cartazes e outros materiais informativos para a população.

Na última quarta-feira (30), o Instituto Nordeste Cidadania (Inec) iniciou a distribuição de 2.475 cestas básicas doadas pela Amazon Brasil em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. A iniciativa irá beneficiar 7,5 mil pessoas da região, como forma de apoiar o combate à insegurança alimentar.

As cestas foram entregues pela Ação da Cidadania com a ajuda de voluntários da Amazon no Ceará, que possui um Centro de Distribuição e uma Estação de Entrega no estado. O Inec representa o comitê estadual da Ação da Cidadania no Ceará.

As cestas foram distribuídas para 26 entidades previamente cadastradas, divididas entre associações de trabalhadores rurais e comunidades ciganas, quilombolas e indígenas, levantadas a partir do Anuário dos Movimentos Sociais, realizado pela Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais em 2022.

Com a premissa de estimular o espírito de cantores amadores que habita nos brasileiros, O Boticário lançou a nova linha de cuidados “Cuide-se Bem Show de Banho”. Como forma de fortalecer a marca, a empresa está com uma campanha com mais de 280 criadores de conteúdo para realizarem ações interativas com objetivo de engajar a comunidade.

Desenvolvida a partir do conceito “Dá seu show”, criado pela AlmapBBDO, a marca convida os consumidores a curtirem o próprio banho com leveza e traz a provocação: “cada banho tem seu show, qual é o seu?”

A campanha se inicia com um filme produzido a partir da escuta ativa da marca em declarações reais do público sobre o momento do banho, em que cada um tem a sua mania e costume para curtir o momento. “O banho é um momento de autocuidado, mas também de diversão. Baseado nesse insight sobre o comportamento do consumidor, criamos uma campanha leve e divertida que é a cara de Cuide-Se Bem”, comenta Ingryd Cruz, Criação na AlmapBBDO.

Outras ações da campanha foram a criação de uma playlist em parceria com o próprio público, baseada nas músicas que são mais cantadas no banho, além de uma ação interativa com o TikTok. No aplicativo de vídeos, ao apertar o botão de curtir em conteúdos do perfil da marca na plataforma, bolhas de sabão surgem na tela, como referência aos produtos.

