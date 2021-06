Sim, o Brasil vive uma crise energética que demorará

Há uma crise energética açoitando o Brasil neste ano de 2021 e sua solução demorará algum tempo, segundo afirma um especialista na área, o engenheiro José Carlos Braga, que opõe sua opinião à do também engenheiro Fernando Ximenes, que ontem disse aqui que não há crise de oferta de energia elétrica no país, apesar da posição do Ministério de Minas e Energia que toma medidas para evitar um racionamento.

José Carlos Braga com a palavra:

“Uma premissa básica aproximada de demanda energética versus crescimento do PIB é a razão 2/1 (a cada 1% de crescimento do PIB, a demanda energética cresceria, teoricamente, 2% em relação à energia nominal instalada em operação). Considerando um crescimento médio de 3% ao ano até 2025, demandaríamos mais de 12% até lá, e não os 7,33% sugeridos pelo ONS (Operador Nacional do Sistema), que certamente se baseou em ‘laternas de popa’. Mas não é isso o que se vislumbra para a economia doravante”.

Braga respira e, com o pulmão cheio de ar, prossegue:

“O Sistema Interligado Nacional (SIN) trabalha em âmbito de país, portanto não restrito a cada um dos subsistemas regionais. É impossível haver crescimento dessa ordem e nesse período somente com energias renováveis, devido aos prazos para a implantação de Parques Fotovoltaicos e/ou Eólicos nas capacidades exigidas, além da necessidade de instalação de linhões de escoamento, que, da mesma forma, requerem altos investimentos e ‘hiatos temporais’ consideráveis para projetos e implantações, incluindo-se Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e aprovações, que não são triviais”.

O engenheiro respira outra vez e amplia seu discurso:

“A saída emergencial têm sido sempre as Termelétricas que demandam altos custos operacionais e, portanto, a meu juízo, significam crise energética, sim. Precisamos de Planejamento Estratégico Imediato para a implantação de Grandes Volumes de Geração de Energia Verde em Âmbito Nacional a médio e longo prazos, nas modalidades de Geração Concentrada (GC) e Geração Distribuída (GD), visando, inclusive, a substituição definitiva das Termelétricas no médio prazo, pois são também responsáveis pela carbonização do planeta e pelo aumento do efeito estufa.

José Carlos Braga engata a quinta marcha e expõe:

“Tudo isso prescinde da combinação do Estado, como ente regulador, e a iniciativa privada entrando com investimentos vultosos, operação e manutenção do Sistema Elétrico Nacional. Sendo assim, ao contrário do que outros supõem, esse cenário atrairá grandes players nacionais e estrangeiros a investirem na infraestrutura energética brasileira”.

CONGRESSO MUDARÁ LEGISLAÇÃO DA ZPE

Pode ser votada hoje na Câmara dos Deputados a Medida Provisória 1033, que amplia para 100% a possibilidade de comercialização para o mercado interno da produção das empresas instaladas nas Zonas de Processamento para Exportação (ZPEs).

Hoje, só 20% do que é produzido nas ZPEs podem ser vendidos no mercado doméstico, sendo 80% destinados à exportação.

Mas esta não será a única mudança radical na legislação das ZPEs.

Um acordo celebrado pelo relator da MP, deputado Lucas Vergílio (Solidariedade-GO), com líderes de outros partidos e com o aval do governo, também permitirá que essas zonas especiais, alfandegadas, sejam instaladas não apenas em regiões menos desenvolvidas, mas também em estados do Sul e do Sudeste, como a rica Minas Gerais e o riquíssimo São Paulo.

Sobre este assunto, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, disse à coluna:

“A ZPE instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém possui diferenciais competitivos que serão alavancados com a permissão de comercialização da produção internamente. A ZPE do Ceará tem condições de atrair investimentos estruturantes, como foi a CSP e como será o Hub de Hidrogênio Verde, transformando o perfil do desenvolvimento industrial cearense e sua inserção competitiva nas cadeias globais de valor”.

Por sua vez, o vice-presidente da Fiec, Carlos Prado transmitiu a esta coluna o seu comentário:

“Na minha opinião, (a mudança na legislação das ZPEs) será boa para o Ceará. Dará mais segurança para as empresas se instalarem. Pessoalmente, creio que um meio termo seria melhor do que permitir 100% das vendas no mercado interno. Empresas que não podem suspender sua produção, como siderúrgicas, cujos altos-fornos demandam tempo para ser religados, vivem uma situação crítica quando encontram crise de mercado que inviabilizam as exportações. O fato de haver tributação nas vendas para o mercado interno trará compensação quando essa opção for necessária”.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, deve emitir hoje uma opinião sobre o assunto, sobre o qual conversou ontem à noite com sua equipe.

APODI DOA CESTAS BÁSICAS NO PECÉM

Localizada no entorno da fábrica da Companhia de Cimento Apodi, no Complexo do Pecém, a Comunidade do Bolso recebeu da empresa segunda-feira, 7, 150 cestas básicas de alimentos.

A ação faz parte da campanha “Cesta Aiga, alimentando esperança”, promovida pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp).

Cada cesta distribuída continha 2kg de feijão, 2kg de arroz, 2 kg de macarrão, 1 kg de farinha, 1 kg de Cuscuz, 1kg de açúcar, 1 pacote de 350g café, 1l de óleo de soja, 1kg de sal, 1 litro de água sanitária e 1kg de sabão em barra.



UM IPÊ PARA HOMEGEAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE

Liderada por Hilda Veloso, presidente de seu capítulo cearense, a Associação de Mulheres de Negócios plantou na Praça do Riacho Pajeú, no centro de Fortaleza, uma muda de ipê.

Segundo a entidade o fato representou o sentimento de gratidão e respeito das mulheres de negócios aos profissionais de saúde que estão na linha de frente da guerra contra a Covid 19.

ALUNOS CEARENSES TERÃO AULAS DA KPMG

Trinta e um profissionais da KPMG, uma das maiores empresas mundiais de consultoria, ministrarão aulas de 10 a 18 deste mês a alunos de escolas públicas integrantes do Programa “Conectado com o Amanhã”, promovido pelo braço cearense da Junior Achievement, organização fundada em 1919 nos EUA que se dedica à educação financeira, empreendedorismo, inovação e prática de negócios.

O “Conectado com o Amanhã'' é um programa gratuito de aprendizagem prática e 100% online. Oferece aos participantes perspectivas de carreiras e informações sobre competências comportamentais desejadas no mercado de trabalho.

No programa, serão trabalhadas habilidades necessárias para realização de entrevista de emprego e de elaboração de currículo profissional. Além do Ceará, o Projeto Nacional KPMG 2021 está sendo aplicado também nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

AÇO CEARENSE QUALIFICA SEU TIME

Criado com base nas premissas de Desenvolvimento Humano e Cultura Organizacional adotadas pela corporação com o propósito de atrair, desenvolver e reter seus times e contribuindo para a sustentabilidade do negócio, o Grupo Aço Cearense eu partida ao seu “Qualificaço”, um programa de qualificação técnica e comportamental dos seus profissionais.

Conforme a gerente de Recursos Humanos da Aço Cearense, Valquíria Ferreira, o programa começou em 2020, na Sinobras, empresa do Grupo localizada em Marabá, no Pará, e agora está sendo estendido às suas demais empresas: Aço Cearense Industrial, Aço Cearense Comercial e Sinobras Florestal.

MARQUISE TRABALHA PARA A DESSALINIZAÇÃO

Renan Carvalho, diretor de Infraestrutura do Grupo Marquise, informa que sua empresa está constituindo a SPE – Sociedade de Propósito Específico – que tocará todas as providências relativas ao projeto da usina de dessalinização da água do mar que a empresa construirá na Praia do Futuro.

Ele acrescenta que o Grupo Marquise tem até 17 meses para concluir todos os estudos e projetos e, em seguida, dar início efetivo às obras de construção da usina, a primeira de grande porte a ser instalada no Brasil.

Nos corredores da Fiec, a informação que se colhe é que a usina dessalinizadora da água marinha do Grupo Marquise abrirá um largo caminho para outros projetos semelhantes que terão de ser implantados ao longo do litoral cearense por causa do Hub do Hidrogênio Verde, que exigirá um gigantesco volume de água doce para a sua operação.

UMA BOA NOTÍCIA: VENDAS DO COMÉRCIO SOBEM

Entre março e abril passados, as vendas do comércio varejista no Brasil cresceram 1,8%. Houve, então, uma reversão: de fevereiro para março, registrara-se uma queda de 1,1%.

De acordo com o IBGE, que fez e divulgou o levantamento, o setor varejista também anotou incremento na média móvel trimestral, 23,8% na comparação com abril de 2020, quando a pandemia já havia começado, 4,5% no acumulado deste ano de 2021 e 3,6% no acumulado dos últimos 12 meses.

Agora, observem os detalhes: dos oito setores do varejo pesquisados pelo IBGE, sete tiveram destaque. São eles: móveis e eletrodomésticos, cujas vendas cresceram 24,8%), tecidos, vestuário e calçados (mais 13,8%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (crescimento de 10,2%).

Cresceram, igualmente, artigos de uso pessoal e doméstico (6,7%), livros, jornais, revistas e papelaria (3,8%), combustíveis e lubrificantes (3,4%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos (0,9%).

Houve, todavia, um registro negativo: a queda de 1,7% nas venas dos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.

PERU: ELEIÇÃO DIVIDE O PAÍS AO MEIO

Qualquer que seja o resultado da eleição presidencial do Peru, o eleito terá 49,98% da população peruana contra o seu governo, cuja instalação se dará no dia 28 de julho, daqui a 50 dias.

Disputam a presidência o sindicalista Pablo Castillo, do partido esquerdista Perú Libre, e do outro a direitista Keiko Fujimori, que na eleição passada ficou a 0,24% do vencedor, Pedro Pablo Kuczynski.

Esse mesmo percentual tende a repetir-se agora a favor de Castillo e mais uma vez contra Fujimori, segundo os últimos resultados divulgados pelo órgão eleitoral peruano.

Keiko Fujimori, como o pai Alberto, que governou o Peru sendo cassado sob acusação de corrupção, também já se envolveu em denúncias de desvio de dinheiro público.

Aqui no Brasil, pelas redes sociais, José Dirceu, ideólogo do PT, divulgou um vídeo em que analisa o que chama de mudança na geopolítica da América Latina e América Central, com o crescimento dos governos de esquerda, citando a eleição de Castillo, no Peru, como mais um evento a ser celebrado.

Dirceu referiu-se, no seu vídeo, à “integração latino-americana” dos partidos e governos de esquerda.

STF TROCA A CONSTITUIÇÃO PELO FUTEBOL

O Supremo Tribunal Federal fará amanhã, quinta-feira, o que está sendo chamado de “reunião de emergência” para decidir não sobre assunto constitucional, para o que foi criado, mas para permitir ou não a realização de um tornio de futebol – a Copa América – aqui no Brasil.

Os ministros do STF não darão a mínima bola à Copa Libertadores da América, à Copa Brasil, às eliminatórias da Copa do Mundo e muito menos ao Brasileirão que tem as séries A, B, C e D.

A suprema corte parece haver embarcado na canoa dos que, por motivos políticos ou não, querem para o país o quanto pior, melhor.