Para trocar válvulas, bombeamento do S. Francisco parará por 45 dias

Até o próximo dia 15 de maio, será suspenso o bombeamento das águas do Projeto São Francisco para o seu Canal Norte.



A informação foi transmitida nesta segunda-feira pelo secretário Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Sérgio Soares, durante uma teleconferência com empresários cearenses da indústria e da agropecuária.

Soares explicou que a suspensão, que durará 45 dias no máximo, será para a execução de serviços obrigatórios, essenciais e inadiáveis nos dois canais do Projeto São Francisco.

Um desses serviços será a troca – por novas – das válvulas das motobombas três Estações de Bombeamento do Canal Norte, exatamente o que traz as águas do rio São Francisco para o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte.

O secretário Sérgio Soares disse que, além da troca das válvulas, o MDR aproveitará a suspensão do bombeamento para fazer inspeção técnica nos canais e nas barragens recentemente construídas e que integram todo o sistema de operação do Projeto São Francisco, que é complexo.

O ministério monitora, permanentemente, toda a extensão dos canais Norte e Leste do Projeto, que conta com serviço de vigilância física, presencial, ao qual será acrescentado, proximamente, um sistema de fiscalização remoto, com o uso de câmeras em pontos estratégicos, incluindo as barragens de acumulação.



Ele também informou que a licitação para a construção do Ramal do Apodi, que interessa ao Rio Grande do Norte e ao Ceará, um dos últimos trechos do Projeto São Francisco, foi licitado e está na fase recursal.

Quanto ao Ramal do Salgado, de interesse direto dos cearenses, o MDR acelera os trabalhos para a sua licitação, que acontecerá no segundo semestre deste ano, dependendo da existência de recursos orçamentários.

Por falar em Orçamento, o secretário Nacional de Recursos Hídricos do MDR assegurou que, se houver cortes nas dotações do ministério, elas não afetarão o cronograma de trabalho do Projeto São Francisco.

E, finalizando sua conversa com os empresários, o secretário Sérgio Soares anunciou que o Ministério do Desenvolvimento Regional estuda a viabilidade – ele repetiu duas vezes a palavra – de construção de um projeto piloto de geração de energia solar fotovoltaica com potência de 5 MW.

“Será um projeto piloto, e o que estamos fazendo agora são estudos de sua viabilidade. Quero enfatizar, de viabilidade”, concluiu.