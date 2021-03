Para pequenas indústrias, Auxílio é luz no fim do túnel

Uma pesquisa do Datafolha feita em fevereiro em todo o país, a pedido do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo, apurou que, para 76% delas, o novo Auxílio Emergencial do Governo Federal é positivo para a economia nacional e deve ser mantido enquanto durar a pandemia da Covid-19.

Para 69% das micro e pequenas empresas brasileiras, o benefício deve ter valor igual ao anterior, o que, infelizmente, não acontecerá, uma vez que os valores definitivos de cada parcela e o tempo de duração do benefício já foram definidos pelo Congresso Nacional que aprovou uma MP específica.

Apesar de ter valor abaixo da expectativa, o Auxílio Emergencial, que será pago, durante quatro meses, a 46 milhões de pessoas é uma luz que se acende no túnel das dificuldades daquelas empresas.

A mesma pesquisa apurou que o Índice de Satisfação, que mede a situação geral dos negócios, faturamento do setor de micro e pequenos e o lucro no mês anterior caíram de 126 pontos em janeiro para 100 pontos no levantamento de fevereiro passado.

Sobre a situação econômica do país, a pesquisa revelou que, para 57% das micro e pequenas empresas industriais consultadas, ela é ruim ou péssima. Apenas 8% a avaliam como ótima ou boa.