Pandemia: Vulcabrás-Azaléia antecipa férias no Ceará

Em “Comunicado ao Mercado”, a Vulcabrás Azaleia, que tem fábricas de calçados no Ceará e na Bahia, informa que decidiu antecipar para este mês as férias de seus funcionários, previstas para o segundo semestre deste ano.

O período de férias que será agora adiantado valerá por 14 dias, a começar de amanhã, dia 19.

A empresa tem, no Ceará, uma moderna fábrica na cidade de Horizonte, na Região Metropolitaa de Fortaleza, onde produz calçados das marcas Olympikus, Under Armour, Opanka e Dijean.

Na mesma unidade de Horizonte, ela fabrica, desde janeiro passado, tênis com a marca Mizuno.

Eis o Comunicado da empresa, na íntegra:

“A Vulcabras Azaleia S/A (Companhia), em cumprimento à Instrução CVM número 358/02 e alterações, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, por conta do cenário atual relacionado à pandemia de Covid-19, a Administração decidiu por adiantar férias inicialmente planejadas para o segundo semestre de 2021 nas unidades fabris da Companhia, localizadas nos estados do Ceará e Bahia por um período de 14 dias, contados a partir do dia 19 de abril de 2021.

“A Administração continuará alerta e manterá seus acionistas e o mercado informado sobre qualquer outra decisão relacionada ao tema.”