Ordem de Serviço para Ramal do Salgado na quarta-feira, 20

Atenção! Por meio de mensagem a esta coluna, o ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informa que na próxima quarta-feira, 20, na cidade cearense de Russas, o ministro Rogério Marinho, na presença do presidente Jair Bolsonaro, assinará a Ordem de Serviço para a construção do Ramal do Salgado, último trecho que falta para a conclusão do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias.

De acordo com o comunicado do MDR, a construção do Ramal do Salgado consumirá investimentos de R$ 600 milhões.

O outro ramal que integra a parte final do Projeto São Francisco – o Ramal do Apodi – já foi licitado e suas obras estão prestes a ser iniciadas.

O Ramal do Salgado encurtará em cerca de 150 quilômetros a viagem das águas do São Francisco desde Cabrobó (PE) até o açude Castanhão, seu destino final no Ceará.

O evento de quarta-feir, em Russas, integra o roteiro da Jornada das Águas, um périplo do ministro Rogério Marinho e de sua equipe que começará amanhã, segunda-feira, 18, nas nascentes do rio São Francisco, em Minas Gerais e se estenderá pelos estados do Nordeste.

GRUPO ALYNE COSMÉTICOS CELEBRA 35 ANOS

Hoje, domingo, 17, o grupo cearense Alyne Cosméticos celebra 35 anos de presença no mercado.

Em franco crescimento, o grupo que por muito tempo adotou o nome de Cigel e, recentemente, assumiu o nome da sua principal marca, alcança esse marco com um crescimento de 60% no último ano. Atuando também em outros estados das regiões Norte e Nordeste, apresentou números expressivos de aumento nas vendas em outras praças: Pará (89%), Pernambuco (80%), Amazonas (50%) e Piauí (22%), de 2019 para 2020.

A evolução e expansão de mercado do Grupo Alyne estão diretamente relacionadas ao investimento contínuo em tecnologia, inovação, no maquinário e nos recursos humanos.

A empresa acaba de adquirir, por exemplo, a sua própria unidade produtora de pó descolorante. Antes, a fábrica terceirizava a produção desse item do seu mix e agora já o produz internamente, pretendendo chegar ao patamar de 5 milhões de unidades/ano, somente desse produto.

Para a implantação, o grupo investiu R$ 600 mil e contratou uma consultoria especializada em descolorantes, que fez a fórmula, os testes, treinou a equipe e acompanhou a produção do primeiro lote. Essa consultoria é a mesma que atua junto às maiores produtoras nacionais de pó descolorante.

Além de um aumento de dez vezes na produção desse item, o diretor-presidente do Grupo Alyne Cosméticos, Paulo Gurgel, reforça que a aquisição da unidade produtora proporcionará também que o pó descolorante da marca chegue com preços ainda mais competitivos ao mercado, formando o par ideal com a água oxigenada do Grupo, que hoje é líder de mercado no estado