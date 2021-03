Novo presidente: Petrobras convoca assembleia para 12 de abril

Em mensagem a esta coluna, a Petrobras informa que convocou nesta quinta-feira, 11, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a eleição de membros do Conselho de Administração da companhia.

A AGE será realizada no dia 12 de abril sob a forma exclusivamente digital.

Os documentos referentes à AGE estão disponíveis no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço eletrônico (https://www.petrobras.com.br/ri) e da CVM-Comissão de Valores Mobiliários.

O mandato do atual presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, terminará no próximo dia 20.