Novas empresas querem o Complexo Empresarial de Aquiraz

Divulgada ontem, com exclusividade, por esta coluna, a notícia da reunião de hoje de um grupo de empresários cearenses da indústria e do comércio com o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, para a apresentação do projeto de criação do Segundo Complexo Empresarial da Primeira Capital terá o dobro de participantes anteriormente previsto.

A repercussão da informação foi maior do que a estimada. Além do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, que financiarão o investimento, outras empresas, além das 20 originais, mantiveram contato ontem com o empresário Joeé Dias, que lidera a empreitada, manifestando interesse de participar do projeto.

O secretário executivo de Energia da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, engenheiro Adão Linhares, confirmou sua presença, pois considera muito possível, por meio do futuro Complexo Empresarial, transformar Aquiraz no primeiro município brasileiro 100% abastecido de energia renovável.

Para os que ainda não sabem: Aquiraz abriga a fábrica da Vestas, empresa dinamarquesa que é a maior produtora mundial de aerogeradoras. Na unidade cearense, a Vestas fabrica a sua turbina V-150 4.2 MW, que lidera as encomendas dos grandes parques eólicos do Brasil e da América Latina.

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, acompanhado de alguns diretores da entidade, também estará presente à reunião com o prefeito Bruno Gonçalves, que se realizará no Café Serenata, na Tapera das Artes, a partir das 8:30.

RESIBRAS ESTENDE SEU SELO SUSTENTÁVEL



Empresas cearenses, da indústria e da agropecuária, aderem às melhores práticas ambientais, sociais e de governança, o que, em inglês, se resume à sigla ESG.



É o caso da Resibras, uma das maiores produtoras e exportadoras cearenses de castanha de caju e de Líquido da Casca de Castanha de Caju (LCC), que recebeu, em 2020, o Selo ESG.



A empresa tomou uma correta iniciativa: no próximo dia 21, lançará, no modo on-line, o Selo Resibras Sustentável a partir da consolidação de ações sustentáveis da cadeia produtiva do caju.

Isto quer dizer que os fornecedores da Resibras terão de possuir, também, práticas ambientais, sociais e de governança.

No lançamento, as áreas da empresa encarregadas da responsabilidade social corporativa, dos recursos humanos e da segurança de alimentos farão diversas apresentações que comprovarão o compromisso da Resibras com as práticas ESG.

MARQUISE CRIA A M. LAR EMPREENDIMENTOS

Com foco no público que quer comprar sua casa própria por meio do financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), o Grupo Marquise criou nova empresa – a M. Lar Empreendimentos.

E ela já lançou seu primeiro empreendimento: um edifício residencial com apartamentos de dois e três quartos, localizado a dois minutos do Lago Jacarey, uma área de lazer e gastronomia em crescimento no Leste de Fortaleza.

Para a engenheira Andrea Coelho, diretora da Marquise Incorporações, a M. Lar companha o movimento do mercado e quer chegar ao maior número de consumidores.

EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL TERÁ NOVO CHEFE

Começou o processo de seleção para a escolha do chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical, que tem sede no barro do Pìci, aqui em Fortaleza.

A Diretoria-Executiva da Embrapa tornou pública a chamada para essa seleção.

A inscrição dos candidatos deverá ser realizada até as 17 horas da próxima quinta-feira, 8.

GRENDENE JUNTA-SE À 3G RADAR PARA EXPORTAÇÃO

Em Fato Relevante publicado ontem, a Grendene – cujo parque industrial se localiza na cidade cearense de Sobral – anunciou que celebrou Memorando de Entendimentos Não Vinculante com a 3G Radar Gestora de Recursos sobre a constituição de uma joint venture (JV) no exterior “cujo objetivo será a distribuição e a comercialização dos produtos da Grendene em determinados mercados internacionais”.

No Fato Relevante, a Grendene informa:

A empresa e a 3G Radar envidarão os melhores esforços para negociar e assinar um Acordo de Acionistas e um Acordo Master de Distribuição e Franquia, a ser celebrado entre a Joint Venture e a Grendene em até 90 dias contados da data de assinatura do Memorando.

De acordo com o Memorando, a JV será controlada e gerida pela 3G Radar, a qual deterá 50,1% do seu capital social, cabendo à Grendene 49,9%.

Ao longo dos 24 meses subsequentes à constituição da JV, a Grendene e a 3G Radar comprometem-se investir na JV inicialmente montante de USD100 milhões, na proporção de suas respectivas participações.

FIEC MOSTRA À SEMA E À SEMACE PROJETO DO H2V

Artur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado, e Carlos Alberto Mendes Júnior, superintendente da Semace, conheceram ontem, na Federação das Indústrias (Fiec), o projeto do Hub de Hidrogênio Verde (H2V), cujas primeiras plantas industriais deverão ser instaladas na área do Complexo do Pecém.

O Hidrogênio Verde será a energia do futuro próximo.

Quem lhes apresentou o projeto do H2V foi Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, que, juntamente com a Universidade Federal do Ceará (UFC), é parceira do governo do Estado nesse empreendimento.

“Esta é uma chance única de promovermos um mundo mais sustentável, ambientalmente mais justo e, também, de nos tornarmos um dos pioneiros nesse novo futuro. O Hidrogênio Verde ainda será capaz de mudar o perfil socioeconômico do Estado, promovendo a geração de emprego e renda através de uma energia limpa”, disse Ricardo Cavalcante ao secretário Artur Bruno, que se dispõe a levar o tema para ser debatido no Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema).

APODI PRIVILEGIA FORNECEDOR CEARENSE

Saiu o Relatório de Sustentabilidade 2020 da cearense Companhia de Cimento Apodi.

Esta coluna pinçou esta informação: no ano passado, a Apodi gastou, com fornecedores, R$ 250,2 milhões, dos quais 35% direcionados a empresas do Ceará.



Mais: o percentual referente ao uso de energia limpa (waste heat recovery) foi de 24,21% em sua fábrica de Quixeré, com 100% de reúso do efluente líquido tratado.

A empresa também usou 100% das cinzas das termelétricas EDP e Eneva S/A, ambas no Complexo do Pecém, para produzir cimento.

VENTOS GERAM MAIS ENERGIA EÓLICA

Na última sexta-feira, dia 2, foi quebrado o recorde de geração de energia eólica no Sistema Chesf, ou seja, na região Nordeste.

Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), naquele dia – com ventos fortes e constantes – a energia eólica abasteceu 91,9% do Nordeste, com geração média de 9.707 Megawatts médios.

Como a região nordestina está entrando na fase de ventos fortes, estima-se que outros recordes serão quebrados.

PANDEMIA: O OITO E O OITENTA

Pelo que esta coluna testemunhou no domingo passado, a vida das pessoas, em Fortaleza, voltou ao normal. Pelo menos, nas suas praias.

Sem qualquer temor à Covid-19, milhares, e põe milhares nisso, de cearenses e de turistas de muitos estados, nordestinos principalmente, encheram as praias e suas barracas.

Sem máscara. Vale repetir: sem máscara, ao ar livre, fazendo de tudo: correndo, caminhando, jogando frescobol, bebendo e comendo.

O sorriso dos garçons, dos cozinheiros e dos donos das barracas está indo de orelha a orelha, pois a frequência também foi grande ontem e o será ao longo deste mês de férias.

No domingo, aquele foi o cenário positivo, que contrastou com outro, o das igrejas católicas e dos templos evangélicos, limitados a 50% de sua capacidade total de público. Dois pesos e duas medidas.

Orar a Deus, segundo as autoridades sanitárias, ainda provoca aglomeração, o que deve ser evitado para impedir a propagação da Covid, como acontece também com a Copa América.

Mas viajar em superlotados ônibus e trens do Metrofor é algo sem risco, assim como transmitir pela tevê a Eurocopa, a Libertadores, o Brasileirão, a Fórmula-1 e as Eliminatórias da Copa de 2022.

Continua a ser altamente arriscado frequentar restaurantes, bares e lojas de rua e de shopping, cujo horário de operação e cuja capacidade de público seguem restritos.

Ir ao Castelão, mesmo usando máscara, para ver jogos do Ceará e do Fortaleza também permanece proibido, embora o estádio seja aberto, com livre circulação do ar.



Como cidadãos, temos todos de obedecer aos regulamentos, e estes ainda não foram revogados.

PETRÓLEO CHEGA A QUASE US$ 78 POR BARRIL

Bolsas da Europa operam em baixa nesta terça-feira.

Por sua vez, o preço do petróleo do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres, dispara e chega aos US$ 77,78 por barril.

Culpa da OPEP, que mantém o impasse sobre as quotas de produção.