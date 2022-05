Milagres terá usina solar de 210 MW e R$ 800 milhões

Deram-se as mãos a gigante brasileira Casa dos Ventos, controlada pelo cearense Mário Araripe, e a petroleira britânica Ligthsouce bp, que investirão R$ 800 milhões na construção de uma usina de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade instalada de 210 MW.

Esta informação, divulgada pelo Valor Econômico, acrescenta que a Casa dos Ventos comprará parte da produção da usina que será vendida a um cliente por meio do mercado livre de energia.

O restante da energia será comercializado pela empresa britânica também no mercado livre.

A usina será implantada na geografia do município de Milagres, no Sul do Ceará, e começará a operar em 2024.

Lucas Araripe, CEO da Casa dos Ventos (sei pai, Mário, é o presidente do Conselho de Administração), informa que o projeto da usina de Milagres já conta com financiamento do Banco do Nordeste (BNB).