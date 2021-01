Interesse nacional sai para entrar o pessoal

Está muito distante a eleição de 2022, quando serão escolhidos novos deputados estaduais e federais, novos senadores, novos governadores e o presidente da República, sendo que este poderá ser reeleito, ou não. Embora longínquo, o pleito presidencial já mexe com a política e os políticos que são realmente os principais interessados no que, no Brasil, deixou de ser um evento de interesse nacional e virou, descaradamente, um negócio entre amigos (o eleitorado costuma interessar-se sobre o tema só duas semanas antes do pleito). É só reparar no que acontece neste exato momento: as forças de oposição - deixando de lado suas ideologias e focando apenas no projeto de tirar do poder o atual presidente - e as que apoiam o governo travam uma batalha pública, através da mídia, pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O resultado dessa peleja repercutirá, imediatamente, na estratégia de vencidos e vencedores para o embate de 2022. O lamentável efeito desse imbróglio está visível: o Congresso Nacional, ocupado com a eleição dos seus futuros dirigentes, não vota as matérias que interessam à Nação - como as reformas tributária e administrativa, por exemplo. Por isto, agravam-se a situação das contas públicas e, ainda, as crises econômica, financeira e social. Não é azul o horizonte deste recém-nascido 2021.

O que mais preocupa é o fato de que aos líderes oposicionistas interessa, exclusivamente, a inviabilização do atual governo, o que leva à seguinte conclusão: se o comando das duas casas legislativas permanecer sob a influência das mesmas forças, as reformas continuarão sendo proteladas. E o Brasil que se exploda!

De mudança

Newton Assunção, que foi assessor jurídico das multinacionais Del Monte e Diageo e da CSP, retornou da Califórnia (EUA), onde concluiu seu Mestrado em Direito.

Mas embarcará de novo rumo do estrangeiro.

No próximo dia 15, ele viajará para Londres, onde assumirá a diretoria jurídica da North Midland Construction PLC, uma das maiores empresas de engenharia do Reino Unido.

Duas perguntas

Responda: qual prefeito cearense, dos que tomaram posse ontem, inaugurará as operações do Ministério Público e da Polícia (Federal ou Estadual) contra desvio de dinheiro público fruto de licitações dirigidas? E em quanto tempo do mandato isso se dará?

Estas perguntas foram feitas ontem a três empresários que, na hora do almoço, pelo WhatsApp, trocaram mensagens. Nenhum deles deu nome aos bois, mas arriscou o tempo da irregularidade: nove meses. É aguardar para conferir.

Ceará 2022

Começaram as especulações em torno da eleição para governador do Ceará em 2022, Na extensa coligação que elegeu Camilo Santana em 2014 e o reelegeu em 2018, não há dúvida: o ex-prefeito Roberto Cláudio será o seu candidato.

Gilson Gondim, que preside a Câmara Setorial da Floricultura, abre um sorriso quando indagado sobre as exportações de flores ornamentais durante o ano passado de 2020. "Apesar da pandemia, exportamos. Mas este Ano Novo de 2021 tem tudo para surpreender de modo positivo". O mercado dos EUA começa a aquecer.

Ainda não acabaram as obras de modernização da Avenida Beira Mar. O que já está pronto ficou bonito, mas o que ainda permanece inacabado enfeia uma parte da praia, no que ajuda a má educação do cearense, que, desacostumado com a boa novidade, não aprendeu ainda a dirigir e a estacionar seu veículo na avenida.