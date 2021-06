Evangelho de hoje (Mt 5,43-48)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: 'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!' Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem! Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito.'

Reflexão – “Precisamos copiar o Pai perfeito do céu!”

Jesus veio nos ensinar a amar do mesmo jeito que o Pai nos ama e nos propõe ir além da nossa capacidade natural de amar! Para que sejamos justos Ele nos manda amar e rezar pelos nossos inimigos! Quando ouvimos esta ordem de Jesus, à primeira vista não encontramos nenhuma coerência nem mesmo sentido para a ação de rezar pelos inimigos. No entanto, quando nos aprofundamos nesta Palavra tomamos consciência de que a justiça para Deus é a santidade e perfeição dos Seus filhos e filhas. E se nos declaramos filhos (as) do Pai que está no céu, não poderemos agir de outra maneira. Do mesmo jeito que o Pai age conosco, nós também precisamos agir com o nosso próximo. Não podemos nos limitar a amar somente àqueles que nos amam, não haveria mérito. Deus quer o bem de todos nós e torce para que sejamos bons e felizes. O próximo significa aquele (a) que está perto, a quem encontramos, com quem nós convivemos e nos relacionamos, seja quem for, mesmo “aqueles que nos perseguem.” Não somos obrigados a gostar ou admirar a todas as pessoas, entretanto, Jesus nos ordena que as amemos e amar é querer o bem, é ajudar, é reconhecer que todos nós somos objeto do Amor de Deus. Aqui na terra, quando os nossos pais são pessoas de bem, nós alimentamos o propósito de imitá-los. Mais ainda, precisamos copiar o Pai perfeito do céu, que nos ama do jeitinho que nós somos. Precisamos aprender o jeito do Pai que não nos cobra, mas nos perdoa mesmo quando somos filhos e filhas ingratos. A perfeição, a grandeza e o poder do Pai estão no amor e o Seu Amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, portanto podemos amar os nossos inimigos. – Você concorda com isso? – Você faz discriminação de pessoas? – Você deseja o bem e o sucesso para todo mundo ou só para alguns? – Você ora pelas pessoas a quem você não aprecia ou até pelas pessoas que o (a) perseguem? – Você tem alguém a quem perdoar? Ore por essa pessoa!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO