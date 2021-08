Evangelho de hoje (Mt 13,44-46)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 'O Reino dos Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola.

Reflexão – “Nós somos o campo que contém o tesouro valioso”

É dentro de nós que devemos procurar e buscar o reino dos céus. Jesus o compara a uma pérola ou ao um tesouro escondido no campo. Nós somos o campo que contêm o tesouro valioso ao qual Jesus se refere no Evangelho! Se formos meditar nós perceberemos que este tesouro e esta pérola são figuras que constituem algo de muito valor. E estão escondidos dentro de nós. O reino dos céus não é um lugar no tempo e no espaço, mas um estado de espírito, um clima diferente que nós vivenciamos dentro do nosso coração e no meio da nossa humanidade. Quando temos a experiência com Deus nós sentimos que a nossa natureza humana vai dando lugar a um modo de ser divino e logo percebemos que este tesouro é maior do que tudo que temos fora de nós mesmos e a que nos apegamos no decorrer da nossa vida. Aos poucos, nós nos desvencilhamos das nossas ideias próprias, dos nossos projetos pessoais e interesseiros, dos ideais que só visam a glória terrena, para nos apoderar dos bens espirituais que o Evangelho nos propõe. Só conseguiremos nos apossar desse tesouro quando nos despojarmos dos bens e valores momentâneos que nos escravizam. Esse é um processo de conversão que demanda certo tempo, ou melhor, vai até os últimos dias da nossa vida. No entanto, já podemos sentir os sinais da presença do reino em nós, que são, a alegria e a paz mesmo nos momentos de dificuldades, a vontade de ajudar ao próximo, a fraternidade nos relacionamentos, a esperança que provém da fé. - Qual é a percepção do reino dos céus em você? – Você ainda continua procurando “pérolas preciosas” para comprar ou você já encontrou este tesouro? – Aonde você o tem procurado? – Você demonstra ao mundo que o reino de Deus está dentro de você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO