Evangelho de Hoje (Lucas 5,1-11)

Naquele tempo: Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: 'Avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca'. Simão respondeu: 'Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes'. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: 'Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador!' É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: 'Não tenhas medo! De hoje em diante tu serás pescador de homens.' Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus.

Reflexão - “Coragem para avançar”

Ancorados na Palavra de Jesus, Pedro e os outros discípulos, depois de uma noite toda de pesca infrutífera, tiveram a coragem para voltar a pescar naquele dia. “Avança para águas mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca.” A Palavra se cumpriu e eles reconheceram o poder do ressuscitado. Esta mesma Palavra nos anima hoje a

avançar na nossa pescaria que é a nossa luta em busca de paz, de felicidade, de vida plena. A todo o momento da nossa vida Jesus está à margem das circunstâncias que nos rodeiam e nos motiva a segui-Lo e receber Dele a orientação para prosseguir caminhando dentro do projeto que o Pai preparou para cada um. Para isso, a mensagem deste Evangelho nos motiva a nunca desistir e sempre tentar novamente. Saber que Jesus está perto e que participa da pesca da nossa vida, nos orientando nos iluminando com o Seu Espírito é a garantia para que nunca percamos a esperança e continuemos lançando a rede do amor de Deus. Mesmo que também, já tenhamos trabalhado a noite inteira e nada tenhamos conseguido pescar ou que já se tenha exaurido a nossa capacidade de pedir, de suplicar, de esperar por alguma coisa da qual necessitamos, “em atenção à palavra de Jesus”, devemos prosseguir lançando as redes. Jesus nos orienta e providencia o peixe para nós, todavia, Ele necessita das nossas redes na vivência do Seu amor a fim de tomar para Ele as almas necessitadas de salvação. O homem é um ser criado por Deus com o objetivo de viver a harmonia com Ele e com o próximo e isso realmente só acontecerá quando ele se jogar nos braços do amor misericordioso de Deus. Jesus também nos chama para sermos pescadores de homens! As águas mais profundas são hoje, para nós, mais conhecimento, de Deus, da Sua Lei, dos Seus ensinamentos, dos Seus decretos. Quanto mais mergulharmos nas Escrituras mais encontraremos respostas para os nossos questionamentos e para as nossas angústias. Jesus quer que sejamos pescadores no Seu reino e a rede que Ele nos dá é o Seu amor misericordioso que nos perdoa e nos motiva a também perdoar. - Com que objetivo você trabalha e luta na vida? - No final, de quem será todo o resultado do seu trabalho? Para que servirá? - Você tem usado o Amor de Deus como rede para atrair as pessoas para Ele? Conte para todos o que mudou na sua vida, qual a sua esperança e o que você tem descoberto com a Palavra de Deus.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho