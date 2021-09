Evangelho de hoje (Lc 6,1-5)

Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: 'Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?' Jesus respondeu-lhes: 'Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram, quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães.' E Jesus acrescentou: 'O Filho do Homem é senhor também do sábado.'

Reflexão - “A Palavra de Deus está acima das conveniências e dos formalismos humanos”

Enquanto esteve na terra Jesus quebrou todos os padrões que tornavam o homem escravo das conveniências. Por isso, Ele foi, no Seu tempo, um revolucionário a favor da libertação do homem e da mulher. Ele veio como Salvador da humanidade e sabia que, para Deus, o que mais importava era a consumação do Seu Projeto de salvação. Com efeito, a salvação que Jesus veio nos trazer engloba o nosso ser como um todo: corpo, alma e espírito. Assim sendo, para Deus a dignidade do ser humano na sua totalidade, está em primeiro lugar. Sabedor das nossas necessidades Ele providencia tudo de que precisamos, mesmo quando o mundo nos diz não ser permitido. Dessa forma, o próprio Jesus nos ensina que para conquistar a vida eterna, nós podemos passar por sobre as barreiras e os conformes do mundo. Ele veio nos conscientizar de que a Sua Palavra está acima das conveniências e dos formalismos humanos. O Filho do Homem é senhor também do sábado! Muitas vezes nos perdemos no trivial e corriqueiro, no que é estabelecido como hábito, como regra e com isso nos esquecemos de que a Lei de Deus é Amor e Misericórdia! Dá de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, consolar os que sofrem, mesmo que isto nos seja apresentado em dias que não são designados para isto, é o que Jesus nos recomenda. Às vezes, para cumprir as “leis” humanas, nós transgredimos a Lei do coração de Deus. Todos os que seguem a Jesus têm que estar bem seguros de que tudo o que fizerem por amor a Ele, farão em Seu Nome, pois Ele é o Senhor, do ontem, do hoje, do amanhã e contra este fato, não há argumentos. – O que significaria para você o dia de sábado que pode impedir que se faça o bem? - Você costuma sair da sua rotina para ajudar a alguém? - Você tem sido censurado (a) e alguma vez chamado (a) de fanático por querer seguir o Evangelho? – Você segue as regras dos homens ou o mandamento de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO