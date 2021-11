Evangelho de hoje (Lc 21, 25-28.34-36)

Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós; pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem."

Reflexão – “Quando Jesus voltar”

Mais uma vez refletimos sobre este Evangelho no qual Jesus nos exorta a permanecermos atentos (as) aos fatos e acontecimentos que ocorrem no mundo e ao nosso redor. Que estejamos, pois, esperando com perseverança por Ele, quando vier cheio de glória e de poder a fim de instaurar definitivamente o Seu reino no meio de nós. O mundo será renovado e o reino de Deus definitivamente será estabelecido quando Jesus voltar. Assim, Ele nos dá indícios claros que preanunciam a sua vinda: fenômenos na natureza, sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústia, aflição, pavor. Sabemos que na nossa incapacidade humana nunca poderemos vencer os desafios, mas a expectativa da chegada de Jesus que vem nos libertar de todas as misérias é quem nos faz ter esperança, porque Ele mesmo nos afirma: “quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima!” Será que teremos de esperar um momento certo para ver essas coisas acontecerem? A nossa expectativa deve ser perene, nunca deveremos baixar guarda e deixar que o mundo nos envolva com seus cuidados. Pelo contrário, em obediência a Palavra de Jesus, precisamos ficar atentos e orar a todo o momento para ficarmos de pé diante do Filho do Homem! – Você percebe algum indício de que estas coisas já estão acontecendo? – Você tem medo ou esperança? – Você tem se envolvido muito com o mundo? – Você espera a vinda do Filho do Homem?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO